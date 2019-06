Barbora Zpěváčková, Novinky

„Sociální demokracie může převzít ministerstvo financí, ANO to nezvládá. Paní ministryně Schillerová s panem premiérem hrají nějaké hry, nebo nejsou schopni ty peníze najít. Tak ať to předají nám, my jsme bez problému schopni řídit ministerstvo financí, jsme kompetentní,“ řekl Novinkám Dolínek.

Na dotaz, kde by chtěl peníze najít, odpověděl: „Nedělali bychom to tak, že se začíná hledat od lidí, dělali bychom to systémově. Oni dají na vládu rozpočet, jeden partner ho nechce, komunisté ho také nechtějí.“

Schillerová bez komentáře



Šéfka státní kasy Alena Schillerová (za ANO) na Dolínkova slova nechtěla reagovat. „Nezlobte se, zásadně nekomentuji zprostředkované výroky,“ napsala Novinkám v SMS zprávě.

ANO a ČSSD bude muset ve středu ustát hlasování o nedůvěře vládě. V poslední době to přitom mezi koaličními partnery dost skřípalo.

Opozice v koalici



Naposledy vládní partaje rozdělil chystaný rozpočet na příští rok. Sociální demokraté totiž nepodpořili základní parametry rozpočtu a při hlasování o takzvaném zákonu roku se na vládě zdrželi.

Šéf soc. dem. Jan Hamáček to vysvětlil s tím, že se jim nezdá financování rozpočtů ministerstev, které má v gesci ČSSD. Podle Hamáčka rozdělení peněz komplikuje fungování resortů.

ČSSD by si podle Hamáčka představovala víc peněz na platy policistů a hasičů a dalších 11 miliard navíc pro ministerstvo práce a sociálních věcí. Šéfka státní kasy Schillerová označila požadavky za nereálné.

Koalici rozdělila volba Semína



Rozpočet ale není jedinou věcí, která koalici rozděluje. Ještě nedávno to mezi ANO a ČSSD skřípalo kvůli tomu, že babišovci podpořili Michala Semína do Rady ČTK. Hamáček poté pohrozil odchodem z vlády. Druhé kolo volby se bude konat v červenci.

Strany si ale údajně vše vysvětlily na koaliční schůzce a Hamáček deklaroval, že všech 15 poslanců ČSSD ve středu při hlasování o nedůvěře podpoří vládu.