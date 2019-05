Barbora Zpěváčková, Novinky

Telička působil jako europoslanec pět let, od roku 2017 byl místopředsedou Evropského parlamentu. V roce 2014 byl zvolen na kandidátce ANO, ze kterého o tři roky později odešel kvůli názorovým rozdílům. Poté založil vlastní hnutí Hlas.

Telička se angažoval v podpoře ochrany lidských práv nebo v omezení používání jednorázových plastů. Z výsledků voleb prý zklamaný není. „Jsme na začátku a času bylo málo,“ sdělil Novinkám.

Nyní se podle svých slov bude soustředit na sněmovní volby, které prý byly od začátku cílem. Hnutí Hlas získalo v evropských volbách 2,38 procenta hlasů.

Pavel Telička (vlevo) a Jaromír Štětina

FOTO: Novinky

Štětina už kandidovat nechce



Do Evropského parlamentu se neprobojoval ani Jaromír Štětina. Europoslancem byl od roku 2014, kandidoval v barvách TOP 09. S tou se ale vloni rozešel a podobně jako Telička si založil vlastní hnutí Evropa společně. Hnutí volilo 0,53 procenta lidí.

Toho, že o mandát přišel, mu prý líto není. „Patnáct let jsem ve vrcholné politice. To, že se nám podařilo založit hnutí Evropa společně, považuji za dostatečný úspěch. Teď se budu snažit vydávat energii do toho, abych mohl těm mladším pomáhat radou,“ uvedl.

Sám už nikam kandidovat nechce. „Moje místo je v Evropském parlamentu, to se nepovedlo. Nemám potřebu kandidovat někam jinam. Teď například sekám trávu,“ řekl Novinkám během telefonického hovoru.

V europarlamentu byl místopředsedou podvýboru pro bezpečnost a obranu a členem zahraničního výboru. Věnoval se otázkám lidských práv a také ruské propagandě.

Spolu s europoslancem Luďkem Niedermayerem (TOP 09) v roce 2016 podpořili zavedení povinných kvót pro přijímání migrantů.

Je mi to líto, přiznal lidovec Svoboda



Výsledků voleb naopak lituje lídr KDU-ČSL Pavel Svoboda, který opustí Evropský parlament také po pěti letech. Stál sice v čele lidovecké kandidátky, ale adepti za ním dostali od voličů preferenční hlasy a místo v europarlamentu pro Svobodu nezbylo. Díky preferenčním hlasům ho přeskákali Michaela Šojdrová a Tomáš Zdechovský.

„Je to určitě daň za lídrovství. Mnoho lidí si neuvědomuje sílu toho kroužku, to už jsem si ověřil minule, kdy mě Míša Šojdrová přeskákala,“ zhodnotil Svoboda. „Je mi to líto, že jsem se tam v té práci našel, ale to je život,“ povzdechl si.

Pavel Svoboda ve volebním štábu lidovců

FOTO: Tomáš Binter, ČTK

Svoboda v europarlamentu působil jako předseda právního výboru. Angažoval se například v tom, aby skončilo střídání letního a zimního času, či ve zpřístupnění knih nevidomým.

Co bude dál dělat, zatím neví. „Na to je brzo, musím přemýšlet o tom, co dál. Ale pořád jsem zaháčkovaný na právnické fakultě, kde jsem od roku 1993 učil evropské právo, tak jednou variantou je pokračovat touto cestou.

Poc končí po deseti letech



S Evropským parlamentem se po dlouhých deseti letech musí rozloučit i Pavel Poc, který vedl kandidátku sociálních demokratů. Ti ve volbách utrpěli debakl, nezískali jediný mandát. Dostali pouhých 3,95 procenta.

Pavel Poc

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Poc byl europoslancem od roku 2009. Působil jako místopředseda výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Angažoval se v boji proti pesticidům a nebezpečným glyfosátům nebo proti množírnám zvířat. Poc na dotazy Novinek nereagoval.