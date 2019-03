Karolina Brodníčková, Právo

Platné by bylo v případě, že se pro danou věc vysloví alespoň čtvrtina všech oprávněných voličů, tedy zhruba dva miliony lidí. V takovém případě by bylo pro vládu závazné. Předkladatelé odmítli možnost, že by se mohlo hlasovat o změnách Ústavy, daních, mezinárodních smlouvách nebo o vystoupení z EU či NATO.

Dohromady mají ANO, ČSSD a Piráti v parlamentu 115 poslanců a 21 senátorů, přičemž k protlačení takové ústavní změny jich potřebují 120 a 49. Pravicové strany jim pomáhat nechtějí, je tedy zřejmé, že návrh ztroskotá nejpozději v Senátu, kde mají ODS, lidovci a STAN většinu.

„Já odhaduji, že to neprojde. V komisi pro Ústavu jsme se k tomu stavěli velmi negativně,“ řekl Právu předseda horní komory Jaroslav Kubera (ODS).

Okamura chce návrh překopat

Ještě ve Sněmovně by se pro návrh mohli vyslovit komunisté, SPD nebo čtyři nezařazení poslanci, z toho tři bývalí okamurovci. Ani oni však nejsou se zněním předlohy spokojeni. Kritizují ji za to, že v ní chybí možnost hlasování o Unii či Severoatlantické alianci.

„Negativně vnímáme to, že jsou z toho referenda vyňaty mezinárodní smlouvy, jimiž by se Česká republika vzdávala části své suverenity,“ řekl Právu poslanec a místopředseda KSČM Stanislav Grospič.

Předseda SPD Tomio Okamura by chtěl do návrhu zapracovat několik zásadních změn. „Tento návrh je pro nás nepřijatelný, 450 tisíc podpisů je příliš mnoho. Nelíbí se nám, že se nesmí hlasovat o změnách Ústavy. My chceme zrušit Senát. My chceme zavést přímou volbu a odvolatelnost politiků,“ vyjmenoval pro Právo své výhrady.

Tohle cvičení je zbytečné, než se v Senátu najde většina, která připustí, že by mohl takový zákon vzniknout Pavel Bělobrádek, předseda KDU-ČSL

„My trváme na tom, aby se hlasovalo o členství ČR v EU, potažmo v NATO. A potom se nám nelíbí, že jedna čtvrtina oprávněných voličů musí být pro. To je nepřijatelné. Na základě takových kritérií nikdy žádné referendum nebude platné. Ty strany obelhaly voliče, protože je vidět, že nikdy žádné referendum chtít nebudou,“ dodal Okamura. Sám navrhuje, aby celostátní hlasování mohlo vyvolat svými podpisy už 100 tisíc občanů a aby se kvorum pro přijetí návrhu v hlasování snížilo.

Zatímco šéf klubu Pirátů Jakub Michálek označil návrh za „moderní a promyšlený zákon“, předseda ústavně-právního výboru Sněmovny Marek Benda jej kritizuje a slibuje, že ODS pro něj nikdy ruku nezvedne. Stejně nekompromisní je i místopředsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

Šéf lidovců Pavel Bělobrádek se domnívá, že snažení ČSSD, ANO a Pirátů nemá smysl, protože v Senátu nebudou hlasy. „Tohle cvičení je zbytečné, než se v Senátu najde většina, která připustí, že by mohl takový zákon vzniknout. Myslíme si, že by to mohlo být u nás tak, jako je to v řadě jiných zemí, že referenda nejsou závazná. To by svůj smysl mělo,“ dodal Bělobrádek.