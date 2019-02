Karolina Brodníčková, Právo

Spolupráce ČSSD, zelených, hnutí Senátor 21 a Pirátů se podle pirátského poslance Mikuláše Ferjenčíka týká výhradně konkrétního senátního obvodu.

„Nebyli jsme spokojeni s výsledky posledních senátních voleb (Piráti získali jedno křeslo - pozn. red.). Je potřeba získat širší podporu veřejnosti, každá strana potřebuje ve druhém kole přes 50 procent, proto nedává smysl kandidovat samostatně,“ řekl Právu.

Předseda pražské ČSSD Petr Pavlík zase netradiční krok okomentoval pro Právo slovy: „Nemá cenu tříštit síly.“ Daubnera se sociální demokraté rozhodli podpořit prý proto, že je to proevropský kandidát s moderní agendou. Se zelenými se ČSSD nepaktuje poprvé, v roce 2016 společně prosazovali do Senátu publicistu Václava Bělohradského.

Nemá cenu tříštit síly předseda pražské ČSSD Petr Pavlík

Daubnerovým zvolením by si však ČSSD nepomohla a svůj 13hlavý klub v Senátu nerozšířila. Daubner kandiduje za Piráty pouze s podporou ČSSD, SZ a SEN 21, členem Pirátů je rok a je jasné, že by se připojil do klubu Senátora 21, kde sedí i pirátský senátor Lukáš Wagenknecht.

Za hnutí ANO, které po rezignaci Baudyšové má v Senátu pouze sedm zákonodárců, bude kandidovat předseda oblastní organizace hnutí Martin Hrubčík, který na Praze 9 vedl kandidátku v loňských komunálních volbách, ANO získalo 14,6 procenta a skončilo v opozici.

Za STAN kandiduje David Smoljak

Doplňovací volba na Praze 9 může v Senátu rozsoudit ODS a hnutí STAN, které se přetahují, kdo z nich má silnější klub. Oba nyní čítají 18 členů.

Možná i kvůli tomu občanští demokraté vsadili na „jistotu“ a oblíbeného starostu Prahy 9 Jana Jarolíma, který se na tamní radnici pohybuje od roku 1994. Podporu pro něj získali i od lidovců.

„Má dobrou reputaci, tak se nabízelo, abychom postavili jednoho kandidáta. Když nabídli podporu lidovci, tak jsme byli rádi,“ řekl Právu vlivný člen pražské ODS, který si nepřál být jmenován.

STAN nasazuje do voleb svého podporovatele a scenáristu Davida Smoljaka, syna známého zesnulého herce Ladislava. Smoljak se dlouhodobě angažuje i v politice, naposledy se účastnil akcí na podporu veřejnoprávní České televize a Českého rozhlasu.

TOP 09, která se STAN sdílí v Senátu klub a společně s hnutím vyráží i do evropských voleb, do boje o křeslo v Senátu vyslala předsedu představenstva Stavebního bytového družstva Praha Martina Kroha.

Fakt, že se „topka“ popere o voliče i se Starosty, místopředsedkyni Markétu Pekarovou Adamovou mrzí, nešlo mu prý však zabránit. „V tuto chvíli jsme nebyli schopni se se STAN dohodnout na nominaci. Máme na Praze 9 a Praze 14 takové výsledky, že je zcela logické, že svého kandidáta nominujeme,“ sdělila Právu.

Pomyslný prapor komunistů ponese do voleb jejich první místopředseda Petr Šimůnek.

Za SPD bude do Senátu kandidovat Pavel Pešan, který byl členem svobodných, za které v roce 2014 kandidoval do europarlamentu.

Nebude však jediný, kdo se v těchto senátních volbách nezachová loajálně ke své původní politické straně. Exposlanec za ČSSD Jiří Koskuba bude kandidovat za Českou suverenitu.