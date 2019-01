Novinky, ČTK

"To se dalo očekávat, že Čína nějakým způsobem zareaguje," řekl Brabec. Mnoho evropských zemí se podle něj k Huawei staví jinak, i když jejich zpravodajské služby mohly mít podobné informace. "Mně se to hůř komentuje, protože ta jednání, která se vedla, se vedla v utajeném režimu," doplnil.

Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) Novinkám napsal: „Oficiálně žádnou takovou informaci nemám.“

Prezident Miloš Zeman ve čtvrtek v TV Barrandov řekl, že Čína chystá odvetná opatření. Zmínil plánované investice za 8,5 miliardy korun na budování sítě 5G a také ohrožení dohod, které mají s Čínou společnosti Škoda Auto a PPF. [celá zpráva]

Brabec poukázal na to, že síťové vybavení od Huawei využívají telekomunikační operátoři v řadě evropských zemí. Věří, že varování českých úřadů nebude mít soudní dohru, ekonomické dopady ale nevyloučil. "Kdyby to mělo nějakou soudní dohru a Česká republika by neuspěla třeba v nějaké mezinárodní arbitráži, tak by to nepochybně mělo nějaké dopady, takže nelze to vyloučit," řekl místopředseda vlády.

Bezpečnostní riziko



Před vánočními svátky NÚKIB vydal varování před užíváním infrastruktury společností Huawei a ZTE společností kvůli bezpečnostním rizikům. [celá zpráva]

Zemanova slova NÚKIB odmítl komentovat s odůvodněním, že apolitický.