Jan Martinek, Právo

„Nejčistší cesta by byla, kdyby Andrej Babiš skončil jako premiér i jako člen vlády,“ řekla Právu první místopředsedkyně TOP 09 Markéta Adamová. Podle svých slov si neumí představit, že by se Babiš od Agrofertu definitivně odstřihl.

Podobně mluvil předseda Pirátů Ivan Bartoš. „Andrej Babiš by se k tomu měl nějak postavit. Buď ať Agrofert prodá, nebo holt nemůže být premiérem,“ řekl Bartoš.

Podle prvního místopředsedy lidovců Mariana Jurečky může pozastavení dotací koncernu Agrofert ohrozit zemědělce. „Kauza může dopadnout na všechny české daňové poplatníky. Premiér by měl vyjasnit okolnosti ohledně střetu zájmů, zodpovědné vyjádření jsme dosud neslyšeli,“ podotkl.

„Dlouhodobě upozorňujeme, že problémy pana premiéra se kumulují, je to sněhová koule. Zemědělci se stávají rukojmím premiéra,“ dodal Jurečka. Lidovci budou chtít, aby se kauzou zabývala Sněmovna.

ČSSD i KSČM jsou smířlivější

Podle předsedy ODS Petra Fialy dělá Babiš v zahraničí Česku ostudu. „Jeho kolosální střet zájmů vidí už i v Evropě a je to velký problém. Jako jeho političtí konkurenti bychom z toho mohli mít radost, ale to, že se stále musíme zabývat problémy okolo předsedy vlády, škodí ČR a zájmům jejích občanů,“ napsal Fiala na Twitter.

Podle předsedy SPD Tomia Okamury kauza zatěžuje republiku a měla by se urychleně vyšetřit. „Bylo by naprosto nepřijatelné, kdyby za Agrofert museli doplácet miliardy čeští daňoví poplatníci. K tomu by se musel Babiš postavit čelem,“ řekl novinářům.

Smířlivěji kauzu hodnotí ČSSD i komunisté. „Pokud se to týká pouze Agrofertu, je to problém Agrofertu. Mým cílem je, aby se to nedotklo zbytku České republiky,“ reagoval vicepremiér a předseda ČSSD Jan Hamáček.

Premiér: Škodí pověsti Česka

Poslanec KSČM Jiří Dolejš na adresu EP řekl Právu: „Je to politický závěr politické instituce. Pokud z toho vyplývá, že máme v české legislativě nedostatečně řešen střet zájmů, pak je otázka, jestli bychom se neměli věnovat novelizaci tohoto zákona. Nebude-li Agrofert čerpat dotace, není to záležitost ČR.“

Babiš, který byl ve čtvrtek v Bruselu na summitu EU, se bránil slovy: „Naše opozice, když neuspěla s kampaněmi proti mně v ČR, tak to přenesla do Evropského parlamentu. Musím se smát, když někteří europoslanci říkají, že to poškozuje dobré jméno ČR. Oni poškozují dobré jméno ČR: pan Polčák, pan Pospíšil a všichni. Veřejně kopají do českého premiéra, poškozují pověst ČR. Samozřejmě jsou to plácnutí do vody, protože to nemá žádný reálný základ.“