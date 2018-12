dan, kab, ren, Novinky, Právo

Poslanci tak reagovali na zprávu BIS, která hovoří o vlivu čínských a ruských agentů na české politiky. „Vedle TOP 09, STAN a lidovců komisi podpořila velká část pirátů a jednotlivci z ODS, ANO a soc. dem,“ řekla Právu iniciátorka komise Helena Langšádlová (TOP 09).

ČTĚTE TAKÉ

Vojenští zpravodajci upozorňují na Novou hedvábnou stezku i ambice Číny



„Jsme součástí hybridních útoků. Očekávám, že vyhodnotíme všechny hrozby. Potom by Sněmovna měla navrhnout opatření v legislativě a exekutivě. Může to být například přijetí zákona o přímých zahraničních investicích, postoj k zastupitelským úřadům a řada dalších věcí,“ dodala. Podle ní by jedním z návrhů mohlo být omezení počtu ruských a čínských diplomatů.

Bartošek: ČR nedáme



„Zahraniční režimy mají tendenci zvyšovat svůj vliv i schopnost ovlivnit rozhodování v ČR. My ČR nedáme a odmítáme, aby se ČR stala vazalem cizích mocností,” prohlásil na úterní tiskové konferenci předseda poslanců KDU-ČSL Jan Bartošek.

Podle něj mohou být aktivity Číny pro ČR nebezpečnější než ruský vliv. Připomněl, že USA vyzvaly své partnery, aby nepoužívali výrobky firmy Huawei, protože Číňané jimi mohou provádět kybernetickou špionáž.

ČSSD i ODS váhají



Pirát Jan Lipavský vnímá komisi jako místo, kam by si poslanci mohli zvát i svědky. „Je předběžné bavit se o konkrétních lidech,“ podotkl pro Právo.

Nejde podle nej o komisi zřízenou primárně „kvůli konkrétní zemi nebo na truc nějakému politikovi”. „Nesmíme se stát bojištěm cizích mocností. Je to ale nemířeno především vůči Rusku a Číně,” dodal Lipavský s tím, že právě o těchto dvou zemích se zpráva BIS zmiňuje.

„Vyjádření bylo mimořádně otevřené a varovné. Zpráva je výkřikem zoufalství a primárními adresáty jsou premiér a prezident, který ale snad více prokremelský být nemůže,” reagoval na zprávu BIS a slova jejího ředitele Michala Koudelky na úterní tiskové konferenci předseda poslaneckého klubu STAN Jan Farský.

Vyšetřovací komise by neměly pracovat s informacemi, které jsou v režimu tajné nebo přísně tajné šéf poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura

Šéf klubu ČSSD Jan Chvojka se naopak k věci staví skeptičtěji. „Identifikovat možný vliv cizích států na dění v ČR je úkolem tajných služeb,“ sdělil Právu. „Osobně nevidím důvod, proč bych měl zřízení další vyšetřovací komise podpořit. Nicméně v klubu jsme si nedali žádné závazné stanovisko. Je to na uvážení každého člena a členky,“ uzavřel.

Podobně se k tomu staví šéf poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura. „Když se historicky podíváte na výsledky vyšetřovacích komisí, tak jsou poměrně skromné,“ řekl. „Nerozumím tomu, k jakým údajům by v tomto případě měli mít poslanci přístup. Vyšetřovací komise by neměly pracovat s informacemi, které jsou v režimu tajné nebo přísně tajné,“ dodal Stanjura.

Pospíšil: Země se posouvá na Východ



Předseda TOP 09 Jiří Pospíšil vnímá za největší ohrožení Rusko a Čínu. „Duo premiér Andrej Babiš a prezident Miloš Zeman se s nimi objímá, ruští a čínští špioni je na oplátku drží pod krkem. Důsledkem je posouvání naší země mílovými kroky na Východ,“ napsal.

Naopak místopředseda bezpečnostního výboru Zdeněk Ondráček (KSČM) nevidí důvod k obavám, protože aktivita zpravodajců cizích mocností v ČR je podle zprávy stejná jako v roce 2016. „Není potřeba vyvolávat žádnou paniku, že se tady děje něco zásadního,“ řekl.

Místopředseda branného výboru Radovan Vích (SPD) je informacemi znepokojen. „Ale není to nic nového pod sluncem,“ sdělil Právu. Podle něj je přirozené, že cizí agenti pod diplomatickým krytím chtějí získávat v Česku informace. „Jak toho dosáhnout, je na nich, ale neměli bychom jim to ulehčovat,“ řekl Vích.