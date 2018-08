Jan Martínek, Právo

Do svého kolegy z pražské ODS se opřela Jana Černochová, která je šéfkou sněmovního branného výboru a odbornou mluvčí strany v otázkách obrany.

Klausova slova podle ní nereprezentují stanovisko ODS.

„Je dobře, že postoj ODS je zcela odlišný od postoje Václava Klause mladšího. Nedávno byl potvrzen při hlasování o rozšíření operace v Afghánistánu, o což nás žádala Severoatlantická aliance, tedy hlavní garant naší bezpečnosti,“ napsala Černochová na Facebooku.

Komentář Václava Klause mladšího: Za co umírají čeští vojáci v Afghánistánu?

Dodala, že takové názory čeká od komunistů a příznivců SPD, nikoliv od spolustraníka. „Pan poslanec Klaus by udělal lépe, kdyby se věnoval školství, kterému docela rozumí,“ uzavřela.

Její názor podpořili další straníci. „Já bych to napsal úplně stejně jako Jana Černochová. Myslím si, že má pravdu,“ řekl Právu šéf poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura.

S komentářem Černochové souhlasí i bývalý předseda pražské ODS a dnes kandidát na starostu Prahy 10 Filip Humplík. „Václavův komentář jde, a bohužel ne poprvé, zcela proti oficiální politice ODS. Chápu rozhořčení Jany Černochové a s jejím komentářem naprosto souhlasím,“ napsal Právu Humplík. „Nelíbí se mi, když si chce někdo ohřívat soukromou polívčičku na tom, že ODS zase stoupá,“ dodal.

Poslankyně ODS Jana Černochová

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Černochová poukázala i na Klausovu chybu, který uvedl, že Turecko žádné vojáky v Afghánistánu nemá. Ve skutečnosti jsou tam turečtí vojáci dlouhodobě: dnes je v rámci mise Resolute Support v Afghánistánu pět stovek tureckých vojáků, v roce 2011 jich tam bylo 1800.

Pro mise nehlasoval

Když začátkem června Sněmovna projednávala navýšení počtu českých vojáků v zahraničních misích, Klaus mladší se k hlasování nepřihlásil, nehlasoval tedy vůbec. „Pro mise bych nehlasoval. Často ve Sněmovně nehlasuji, když nechci,“ vysvětlil v pondělí Právu.

Není to poprvé, co se Klaus mladší, který vešel do sněmovní lavice s největším počtem preferenčních hlasů ve volbách, odklonil od oficiálního stanoviska ODS. V minulosti například napsal na Facebook, že je potřeba „vypadnout z Evropské unie i za cenu, že o třetinu zchudneme“, za což jej spolustraníci též vyplísnili.

Jako jediný zástupce ODS také hlasoval pro člena SPD Radka Kotena při volbě šéfa bezpečnostního výboru Sněmovny. Později vysvětloval, že je proti kádrování kandidátů pro jejich stranickou příslušnost.