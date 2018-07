Jan Rovenský, Právo

Postavil jste se za ministra obrany Metnara v kauze jeho diplomové práce. Myslíte si, že už je konec s výměnami ministrů ve vaší vládě?

Určitě. Už odmítám tento hon některých médií. To za chvíli budeme zjišťovat, kdo jaké měl ve škole známky z chování, že kdo měl dvojku, nebude ve vládě? Já měl na gymnáziu dokonce trojku z chování. Myslím, že tyto nesmysly už stačí. Teď některá média volají na Vysokou školu ekonomickou do Bratislavy a říkají, že za diplomku Babiše zaplatí zlatem. Takže asi mají strašně moc peněz.

Diplomku jsem ťukal po večerech na psacím stroji s kopírákem.

Vy v tomto směru máte svědomí čisté?

Samozřejmě, pane redaktore. Psal jsem diplomku o Všeobecné dohodě o clech a obchodě, o tzv. GATT, kde pracoval i můj táta. Ťukal jsem ji po večerech na psacím stroji s kopírákem a kouřil jsem při tom. Denně jsem dal dvacet červených marlborek.

To jste měl na krabičku červených marlborek denně?

Ano. Chodil jsem třídit balíky, roznášel jsem mléko, házel kameny do základů… Tím jsem si přivydělával v době, kdy smažák stál tři padesát. A když už jsme u té červené, tak jsem skončil s červeným diplomem.

Tento týden jste začal s operní diplomacií v Bayreuthu a v Salzburku, co nám to, kromě vašeho hudebního zážitku, přineslo?

Myslím, že tyto neformální kontakty jsou důležité. V Salzburku jsem se setkal s rakouským kancléřem Kurzem i s britskou premiérkou Mayovou. Do Bayreuthu jsem zase jel spolu s manželkou na pozvání bavorského premiéra Södera, kam přijela i německá kancléřka Merkelová.

Během první přestávky jsem s panem Söderem měl jednání, bavili jsme se o rodině a o dětech a jejich studiích, ale pak také o migraci. Na těchto neformálních akcích se člověk dozví věci, které se při oficiálním jednání nedozvíte. Třeba jak je to v Německu skutečně s migrací, jak tam fungují média…

Po debatě s bavorským premiérem jsem ještě více přesvědčen, že se ilegální migraci musíme ubránit za každou cenu.

Jak je to tedy v Německu s migrací skutečně?

Německá společnost je rozdělena. Veřejnoprávní média se snaží hrát proimigrantskou notu a ostatní, kteří takový přístup kritizují, jsou za to napadáni. Uvidíme, co řekne mlčící většina. Myslím si, že zásadně promluví do evropských voleb, a počítám s tím, že protimigrační hnutí mohou příští rok v květnu svým výsledkem velice překvapit.

Stále více lidí v Evropě si totiž uvědomuje, že multikulturním modelem jsou ohroženy tradice a hodnoty našich předků. A to, co je v médiích, nemusí nutně vypovídat o tom, co si myslí lidé. Myslím, že se může čekat další posilování AfD, i kvůli skandálu s německým fotbalistou Özilem, který deklaroval, že jeho prezidentem je turecký prezident Erdogan.

S bavorským premiérem Söderem se shodujete v přístupu k migraci. Co ale kontroly bavorských policistů, které musejí trpět naši lidé?

V prvé řadě spolupráce mezi bavorskou a českou policií funguje. Teď když jsem projížděl mezi Německem a Rakouskem, tak jsme žádné kontroly neviděli. Díky nim se ale údajně migranti snaží dostávat do Německa přes Francii a Nizozemsko.

Hlavním problémem jsou sociální dávky – v Bavorsku dostanou jen jídlo a ošacení, v ostatních spolkových zemích ale ještě 150 eur na měsíc, což pro některé chudé lidi může být dost peněz.

Šest tisíc eur za uprchlíka? Komise blouzní, je nepoučitelná.

Co jste si řekli v Bayreuthu s kancléřkou Merkelovou?

Ano, setkali jsme se v lóži a pak na recepci, mluvila hlavně s mojí paní. Paní Merkelová mluví i trochu česky, vzpomínala na časy, kdy z DDR přijela do Československa a chodila na smažák a víno z Valtic, stejně jako na naše školy a Akademii věd. Pro východní Němce to bylo jako pro naše lidi, když se dostali do Ameriky.

Povídali jsme si jen neformálně, politice jsme se vyhnuli, protože ví, že mám na migraci jiný názor než ona.

Evropská komise chce nabízet 6000 eur za dobrovolně přijatého uprchlíka. Kývla by vaše vláda na něco takového?

V žádném případě. To je další nesmysl od EK, která není schopna pochopit, že jediné řešení je zastavení nelegální migrace a že azylové řízení musíme řešit mimo Evropu podle vzoru Austrálie, což stále dokola opakuji. Musíme bojovat proti pašerákům, jejich lodě nesmějí ani vyplout. Vycházet z toho, že ilegální migranti k nám musejí přijít, je špatně. Nemusí. Máme jim pomáhat v zemích, kde žijí. EK blouzní, je nepoučitelná.

Když vidím, co se ve skutečnosti v Německu děje, a dozvěděl jsem se, jak to tam funguje, tak do takové situace se určitě dostat nechceme. Určitě nechci, aby tu za pár let, jako tomu bude v některých zemích EU, žilo víc přistěhovalců než původních obyvatel.

V Česku máme svých problémů dost, nevypořádali jsme se s romskou otázkou, máme lidi, kteří mají malé příjmy. Musíme se starat o naše lidi, nemůžeme se postarat o všechny.

Velká potíž také je, že jen minimum z migrantů je schopno pracovat, jak to firmy vyžadují. Mají jinou kulturu, jiné zvyky. Takže srovnávat migranty z Evropy s těmi z Afriky je neporovnatelné. Když pak vidíte, jak v Ceutě 600 migrantů agresívně zaútočí… To nejsou lidé, které chtějí naše firmy, ty mají spíš zájem o lidi z Východu.

Jenže teď ekonomika šlape, ale co s pracovníky z Východu bude, až je firmy nebudou potřebovat? Zůstanou tady?

Nezůstanou. Musíme je zapojit do pracovního procesu, a když o místo přijdou, tak u nás zůstat nemůžou. Proces přijímání zahraničních lidí je přísný, na rozdíl od Polska, ale musíme se znovu podívat na naše zákony.

Myslíte je zpřísnit?

Určitě. Jsou tady někteří přistěhovalci, kteří vstupují do manželství s našimi občankami a pak mají nějaké, řekněme, možnosti. Jde o to, abychom takovou migraci měli pod kontrolou.

Nechci, aby u nás žilo víc přistěhovalců než původních obyvatel, jako tomu bude někde v EU.

Česká vláda na pomoc zemím zasaženým migrací tu věnuje několik miliónů, tu nabídne své policisty. Stačí to, když by na boj proti migraci měly jít miliardy?

Nedávno jsme na italský fond, který má bojovat proti ilegální migraci, dali 10 miliónů eur (260 miliónů korun), ale je to hlavně otázka Evropy. EU dala Turecku tři miliardy eur, nyní mu dá zase stejnou částku a takový turecký model máme použít v Libyi, Tunisku a dalších severoafrických státech.

Jinými slovy, platit jim výpalné.

Vždyť víte, že Evropa diplomaticky selhala v Sýrii a situaci nebyla schopna řešit bez Turecka. Místo toho, aby EU jednala, tak nedělala nic. A zatím je to podobné i v severní Africe, protože Komise a některé členské státy k problému migrace přistupují tím způsobem, že migranti do Evropy musí přicházet. A já říkám, že nemusí.

Stejný nesmysl je zřizovat uprchlická centra v Evropě. Když se jednou migranti do Evropy dostanou, kdo bude rozhodovat o tom, že ten dostane azyl a ten ne? A kam pak dotyčný půjde? Lidem, kteří prchají před válkou, máme pomoci na místě nebo v sousedních zemích.

Šel jsem do politiky, abych pomáhal našim lidem, ne celému světu. Česko je solidární, ale odmítá nelegální migraci, a pokud Evropa nepochopí, že je třeba vyslat jasný signál, že lodě nebereme, že je zavřeno a že se dávky nevyplácejí, tak ti lidé ztratí motivaci. Jinak to nemá řešení.

Někdo by namítl, že by řešením bylo vystoupit z EU.

Proč bychom vystupovali? To je nesmysl. Chceme Unii konečně vysvětlit, že došlo na naše slova, že kvóty jsou nesmysl a že zkrátka musíme migraci zastavit. Musíme se chovat jako Spojené státy, Austrálie, Kanada.

Když se tam někdo chce přistěhovat, musí splnit nějaká pravidla. Není možné, aby si migranti, co zaplatili pašerákům, k nám chodili jen tak. O tom, kdo u nás bude žít a bydlet, nesmějí rozhodovat nějací pašeráci.

Celá středomořská operace EU měla bojovat proti pašerákům a údajně se zvrhla v to, že pašerákům pomáhala.

Neziskovky, které dostávají peníze, nevím od koho všeho, ať se angažují na místě a tam lidem pomáhají, a ne aby se podílely na příchodu migrantů do Evropy, kde je pak problém, aby se uplatnili a aby se integrovali do naší společnosti. V tomto směru to není pozitivní činnost.

Pojďme zpátky k domácí politice. Dokdy byste chtěl vyřešit dvojvládí na vnitru a zahraničí? Oba resorty zatím vede předseda soc. dem. Hamáček.

To je otázka na pana Hamáčka. Zahraniční politika funguje, sám ji dělám aktivně, dokonce jsem do ní zapojil i manželku.

Přece nechcete, aby Hamáček vedl dva resorty věčně.

Určitě ne, ale pan Hamáček slíbil, že to vyřeší. Dnes to ale není ten nejzásadnější problém.

V pondělí se máte setkat s dotčenými stranami H-Systemu, například ale družstvo Maják se hlásí, že byste měl jednat se všemi, nejen s družstvem Svatopluk. Setkáte se s nimi?

Samozřejmě, přece víte, že jsem krizový manažer. Zástupci Majáku mi ve čtvrtek napsali, do hodiny jsem jim dal termín a uvidím se s nimi v pondělí. Všechno řeším on-line.

Chceme si vyslechnout všechny strany a možná je dobře, že se tím připomene lidem, co tady naše tradiční demokratické strany dělaly, když až po skoro dvaceti letech řešíme tento podvod. A nejde zdaleka jen o H-System. Kolik lidí bylo okradeno v Union bance a dalších bankách, pojišťovnách a kdo jim jejich peníze nahradil a kdo ty podvodníky stíhal?

Vidíte způsob, jak kauzu H-System vyřešit?

Dotčení se obrátí na Ústavní soud, který to znovu posoudí. Hlavně se nesmí stát, aby se ti lidé museli vystěhovat. Absolutně s tím nepočítám a myslím si, že s tím nepočítá nikdo.

Ta kauza je ale velmi složitá. Jsou lidé, kteří byli podvedeni, přišli o peníze a nebydlí, jsou lidé, kteří byli podvedeni a bydlení si dostavěli. Je to neuvěřitelný příběh, který trvá dvacet let.