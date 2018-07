Barbora Zpěváčková, Novinky

On-line přenos skončil. Děkujeme za pozornost.

1:26 – Poslanci ukončili schůzi.

1:21 – Kvórum pro vyslovení důvěry bylo 98 hlasů.

Premiér Andrej Babiš přijímá gratulace od předsedy ČSSD Jana Hamáčka poté, co jejich vláda získala důvěru Sněmovny.

FOTO: Petr Horník, Právo

1:20 – „Poslanecká sněmovna vyslovila vládě důvěru,” konstatoval předseda Sněmovny Radek Vondráček (ANO).

1:07 – Konec hlasování. Druhá vláda Andreje Babiše získala důvěru dolní parlamentní komory.

1:05 – Kromě Chovance, Ondráčka a Maška, který byl na dovolené, ve Sněmovně chyběl jeden opoziční poslanec Petr Pávek. Omluvil se z osobních důvodů.

0:58 – Už odhlasoval i premiér Babiš. Pro návrh.

0:51 – Při hlasování v sále chyběl poslanec KSČM Zděnek Ondráček. Komunisté se přitom zavázali, že vládu podpoří. Proč Ondráček ve Sněmovně chyběl, šéf komunistů Filip nevěděl. „To se musíte zeptat jeho, mně se neomluvil,” řekl novinářům.

0:50 – Pro důvěru vládě už hlasovali například poslanci ANO Radka Maxová, Patrik Nacher či Ladislav Okleštěch. Pro návrh byla i někdejší ministryně za ANO Karla Šlechtová. Proti se vyslovil Jiří Mihola (KDU-ČSL), Jakub Michálek (Piráti), Miroslava Němcová (ODS).

0:46 – Rozprava byla po více než 15 hodinách ukončena. Poslanci budou po jednom hlasovat o vyslovení důvěry vládě.

0:26 – Stanjura popisuje, jak bude vláda fungovat. „V čele bude generální ředitel České republiky, pod ním jeho podřízení, kteří budou vyměněni, když budou mít jiná názor. O tom může vyprávět Martin Stropnický, Robert Pelikán, Karla Šlechtová,” řekl.

0:15 – S projevem vystoupil šéf poslanců ODS Stanjura. Podotkl, že v diskusi nemluvil žádný poslanec hnutí ANO.

Kdybych porodil Andreje Babiše, uškrtil bych ho na pupeční šňůře, komentoval Kalousek

FOTO: Vít Šimánek, ČTK

0:13 – Na Foldynu reagoval Kalousek. Prý Babiše neporodil. „Ujišťuji vás, že jsem tak neučinil. Kdyby se tak stalo, uškrtil bych ho bezprostředně na pupeční šňůře,” komentoval Kalousek.

Poslanec ČSSD Jaroslav Foldyna vystoupil s emotivním projevem o porodu

FOTO: Vít Šimánek, ČTK

0:10 – Po půlnoci vystoupil s emotivním projevem místopředseda soc. dem. Jaroslav Foldyna. „Porodili jste ho vy, pana Babiše, vy pravice, porodili jsme ho my, sociální demokracie. Je to trapný a je mi taky trapně,” prohlásil u řečnického pultíku.

0:06 – Bývalý ministr zahraničí Lubomír Zaorálek zase zdůraznil, že vláda bez důvěry a bez kontroly už vládla dlouho. Chce také prosazovat program soc. dem.

0:05 – „Volím nejmenší zlo,” vysvětloval místopředseda ČSSD Roman Onderka, proč podpoří vládu.

23:58 – Kalousek se bude dožadovat omluvy od Babiše za to, že ho nařkl z toho, že je opilý.

23:50 – Pirátští poslanci se ptali některých sociálních demokratů, proč chtějí podpořit vládu. Dožadovali se také odpovědí, jak probíhá vyšetřování České pošty.

23:34 – Schůze Sněmovny už trvá přes 14 hodin.

22:57 – Do rozpravy se hlásí ještě čtyři poslanci. Podle odhadů by poslanci o vyslovení důvěry mohli hlasovat kolem půlnoci.

22:31 – Kalousek na Babišovo osočení, že má několik promile v krvi, reagoval s tím, že se nechal podrobit testům. Výsledky chce předložit výboru.

22:27 – „Do politického důchodu patří jak pan poslanec Kalousek, tak pan premiér Babiš,” glosoval Mikuláš Ferjenčík (Piráti) s tím, že spolu oba pánové podepisovali biopaliva.

22:25 – Babišův výlev komentoval lidovecký exministr Jurečka. „Státník a slušný člověk se pozná podle toho, že i ve vypjatých situacích umí držet nervy na uzdě,” poznamenal.

22:19 – Scénu ve Sněmovně komentoval Marek Výborný (KDU-ČSL). „Porušujete základy politické kultury,” vyčetl Babišovi.

Video

Premiér Babiš vyšel mezi demonstranty

22:17 – „Nebudeš mi nadávat do estébáků,” křičel Babiš směrem ke Kalouskovi.

Rozčilený premiér Babiš

FOTO: Petr Horník, Právo

22:15 – To si premiér nenechal líbit a pustil se do Kalouska. „Je to zloděj zlodějská. Vožrala Kalousek. Nevím, kolik má promile Kalousek, je zase ožralej, nebudeš mě urážet,” hřímal u řečnického pultíku Babiš.

„Šel jsem ven, mezi ty demonstranty. Chtěl jsem s nimi mluvit. Chtěl jsem jim ukázat článek z roku 2006 – Kalousek je pro vládu s ČSSD tolerovanou s komunisty. A vy celý den vykládáte o komunistech?” rozčiloval se premiér.

22:10 – Na plénu vystoupil Kalousek. Kritizoval Babiše, že je srab, že jenom ze Sněmovny vykoukl. Řekl také, že Babiš dříve křivě přísahal na životy svých dětí.

22:00 – Premiér Babiš vyšel před demonstranty a zamával jim. Ti po něm začali házet plné láhve s vodou. [celá zpráva]

21:48 – Šéf poslanců ODS Zbyněk Stanjura požádal 20 minut na přestávku klubu. „Můžete jít, pane premiére,” vyzval Stanjura Babiše, aby šel mezi demonstranty.

21:40 – „Pozdravujte demonstranty,” řekl premiér Andrej Babiš (ANO) směrem k šéfovi lidovců Bělobrádkovi, který mluvil o tom, že se před Sněmovnou demonstruje a že by se na to měla jít vláda podívat. „Je mi líto, ale musíme žádat, když chceme jít na záchod,” dodal Babiš. Podle usnesení z roku 1996 musí být celá vláda při jednání v sále. Dokument starý 22 let připomněl Vojtěch Pikal (Piráti).

20:30 – Policie kvůli demonstrantům uzamkla dveře od hlavního vchodu do Sněmovny.

20:15 – Demonstranti se přesunuli přímo před hlavní vchod Sněmovny. „Chceme správnou vládu, Česko není Rusko,” křičeli. Jejich pískot je slyšet na chodbách dolní komory i v sále.

19:30 – Bývalou ministryni Karlu Šlechtovou už jednání asi moc nebaví. Na Facebooku se svěřila, že by šla ráda domů za svým pudlem.

Vazne hlasovani az do rana?? Musim za Rambohafikem 🐩 Ten je dulezitejsi 😉 Tak zrychleme Zveřejnil(a) Karla Šlechtová dne Středa 11. červenec 2018

18:54 – Michálek si rýpnul do toho, že Andrej Babiš ovlivňuje svá média. „Ostatní média dávají prostor opozici. Ale v médiích Andreje Babiše najdete nejlepší recepty na okurky, nakládanou zeleninu k bůčku, okurky, celer, cukety, ajvar a pesto,“ popisoval Michálek.

18:50 – Pirát Jakub Michálek si na plénum přinesl knížku Boss Babiš od Jaroslava Kmenty. „Doporučil bych všem členům hnutí ANO přečíst si to. Je to výborný materiál na vystřízlivění,“ prohlásil Michálek.

18:28 – „Co nás čeká s bolševickou vládou? Stačí se podívat do historie: likvidace nepohodlných, upevňování státní moci, represe, narušování soukromí a buzerace. Ano, bude hůř,” komentovala na Twitteru první místopředsedkyně ODS Alexandra Udženija.

Co nás čeká s bolševickou vládou? Stačí se podívat do historie: likvidace nepohodlných, upevňování státní moci, represe, narušování soukromí a buzerace. Ano, bude hůř! — Alexandra Udzenija (@UdzenijaAlex) 11. července 2018

18:08 – Šéf poslanců ANO Jaroslav Faltýnek navrhl, aby poslanci mohli jednat a hlasovat i po půlnoci. Sněmovna s tím souhlasila.

18:01 – Diskuse se zatím ke konci nechýlí. Debatovat chce ještě minimálně 23 poslanců.

17:35 – Schůze je přerušena, aby si ministři mohli dojít na toaletu.

17:34 – Poslanec ODS Jan Bauer pobavil kolegy v sále. „Andrej Babiš je politický terminátor druhé generace, robot z tekutého kovu, co do něj uděláte díru, ale jemu to nevadí, nemá žádné zábrany a svědomí,” zhodnotil současného premiéra.

17:30 – Řídící schůze Tomio Okamura (SPD) řekl, že musí všechny členy vlády pochválit. „Aniž jsem je vyzval, tak mi všichni členové vlády poslušně hlásí, že chtějí jít na WC, hlásí mi čas, dokdy se vrátí,” chválil Okamura.

Hlasování o důvěře vládě Andreje Babiše. Na snímku poslanec KSČM Pavel Kováčik, předseda ČSSD Jan Hamáček, Jan Chvojka, Alena Gajdůšková, Kateřina Valachová

FOTO: Petr Horník, Právo

17:25 – Šéfovi lidovců Pavlu Bělobrádkovi se nelíbí několik let staré usnesení, že všichni členové vlády musí být celou dobu v sále. „Zjišťoval jsem u legislativy, že usnesení nemůžeme změnit. Ale je trochu nefér, aby tady celou dobu museli všichni sedět, a když si bude někdo potřebovat odskočit, budeme muset dělat pauzu,“ prohlásil Bělobrádek. Navrhl, aby se konaly pravidelné přestávky – z čistě fyziologických důvodů.

17:20 – Místopředseda hnutí STAN Vít Rakušan řekl, že tato vláda je pro mnoho lidí vládou zklamání. „Už se domnívali, že nikdy nezažijí, že budou mít komunisté tak obrovský podíl na moci,” poznamenal Rakušan.

17:16 – Premiér Babiš dostal dárek. Místopředsedkyně TOP 09 Markéta Adamová Pekarová mu věnovala knihu 100 x TGM od Pavla Kosatíka. „Vybrala jsem takovou užší, mám pocit, že příliš nečtete. Je to sto výroků prezidenta Masaryka, abyste věděl, čím se to zaštiťujete,” řekla Babišovi.

17:00 – Vládu kritizoval i Václav Klaus ml. „Sotva jsme odrostli dějinám dělnického hnutí, už nám nabízejí nové doktríny,” konstatoval.

16:22 – Jednání pokračuje. Hovoří exministr zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL).

16:12 – Schůze je zase přerušená, tentokrát na deset minut. Čekalo se, až do sálu dorazí všichni členové vlády.

16:06 – Opozice vyčítá vládě, že v sále nejsou ministři. Schůze je na pět minut přerušená. Piráti přinesli usnesení z roku 1996, podle něhož mají být všichni členové kabinetu v sále.

Poslanec za KSČM Miroslav Grebeníček

FOTO: Petr Horník, Právo

15:50 – Se svým projevem vystoupila Miroslava Němcová (ODS). Reagovala na předchozí projev Grebeníčka, který hájil Babiše. „Je pozitivní, že se na stranu obhajoby pana Babiše postavil pan Grebeníček, a to přesně tím způsobem, jakým to udělal. Je vidět svůj ke svému,“ zareagovala na svého předřečníka Němcová.

„Já bych radila panu poslanci Grebeníčkovi, aby v líčení těch hrůz – pro ty, kteří si to nepamatují – nám možná mohl povědět o tom, jak to bylo, když jeho otec v uherskohradišťské věznici týral a mučil politické vězně,“ uvedla Němcová v reakci na Grebeníčkovo líčení doby po listopadu 1989.

Grebeníčkův otec Alois působil jako vyšetřovatel Státní bezpečnosti na přelomu 40. a 50. let. V roce 1997 byl obžalován z týrání a mučení vězňů, ale kvůli průtahům se před soud nedostal. Zemřel v roce 2003.

„Aby bylo jasné, o jakou oporu se opírá vláda Andreje Babiše, jaké praktiky oba schvalují a co asi můžeme čekat,“ uzavřela poslankyně.

15:40 – Některé poslance v sále nadzvedl projev Miroslava Grebeníčka (KSČM). Řekl, že doba, ve které žijeme, je jen ubohou karikaturou demokracie a právního státu. Pravici vzkázal, že „žvaní o zformování bolševické vlády, o jejímž osudu prý téměř po třiceti letech rozhoduje ústřední výbor českých a moravských komunistů, případně Putinovo Rusko“.

15:23 – Na Bartoškovu poznámku, že se komunistům podařil husarský kousek, reagoval šéf klubu KSČM Pavel Kováčik. „To se vám lidovcům dařilo dlouhá léta. S malým počtem poslancům zaujímali vládní posty,“ prohlásil. Zároveň ale zdůraznil, že komunisté nejsou v koalici. „Nejdeme k moci,” hřímal s tím, že si komunisté neřekli o vládní posty.

15:14 – „Vyjednávání o vládě jsou pro ČSSD nedůstojná, je mi této strany líto,” uvedl Bartošek s tím, že sociální demokracie neustále ustupovala hnutí ANO. „Vnímám to jako rezignaci ČSSD na vlastní hrdost a budoucnost,” doplnil. V minulé vládě seděli lidovci s hnutím ANO a soc. dem.

15:09 – Předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL Jan Bartošek řekl, že ze slovníku vlády se vytratila slova jako čest, odpovědnost, ale dopředu se dostávají slova jako loajalita a poklonkování. „Což je blízko ke slovníku normalizace,” podotkl.

Dodal, že komunistům se podařil husarský kousek. „S nejnižším volebním výsledkem a poklesem preferencí si diktují podmínky, panečku,” řekl Bartošek.

14:57 – Proti vládě vystoupil šéf hnutí STAN Petr Gazdík. „Z našeho pohledu je to vláda Miloše Zemana,” komentoval. Podle něj v Česku probíhá posun parlamentní demokracie na parodii a poloprezidentský systém.

14:50 – Předseda Pirátů Ivan Bartoš řekl, že v programovém prohlášení mu chybí téma vzdělání.

14:30 – Schůze Sněmovny pokračuje. Vládní lavice je poloprázdná.

14:02 – Během pauzy se sešel poslanecký klub ČSSD. Řešili krok exministra Milana Chovance, který se rozhodl, že do Sněmovny nedorazí. Ostatních 14 poslanců soc. dem. prý vládu podpoří.

13:45 – Piráti z balkónu svého poslaneckého klubu vyvěsili transparent proti Babišově vládě.

Jsme se s vámi! Nevyslovíme důvěru vládě oligarchy, bolševiků a jejich podržtašek. 🏴🇨🇿 pic.twitter.com/wSZhmA1AES — Piráti (@PiratskaStrana) 11. července 2018

13:02 – Poslanci mají pauzu na oběd, schůze bude pokračovat o půl třetí. Do rozpravy se hlásí 26 poslanců.

13:00 – Proti vládě vystoupil předseda poslanců STAN Jan Farský. „Jak po nás můžete chtít, abychom svěřili tuto zemi vládě, v jejíž čele stojí trestně stíhaný premiér? Člověk, který v minulosti ukázal, že pravidla dodržuje jen, pokud jsou pro ně výhodná, člověk, který tolikrát porušil své slovo,” opřel se do Babiše.

12:41 – Po Filipovi vystoupil předseda SPD Tomio Okamura. Vláda je podle něj probruselská a proiimigrační. „ČSSD podporuje globalizaci a multikulturalismus,” vyčítal Okamura. On sám se přitom dříve několikrát nabízel do vlády, ale byl hnutím ANO odmítnut.

12:39 – „Proč bychom neměli mít právo podílet se na správě státu,” řekl Filip, podle něhož má KSČM za sebou čistý štít.

Vládu komunisté budou podporovat, protože podle něj slibuje změnu, která je potřebná.

12:35 – Filip obsáhle srovnává nynější období prosperity s dobou ekonomické krize v období kabinetu premiéra Petra Nečase (ODS), která podle něj svými škrty jednala „na úkor většiny občanů”. Podobné úsporné kroky nynější kroky nynější kabinet nečiní a činit nemusí.

12:26 – Filip o „potřebě revize” toho, co se tu v uplynulých letech dělo. Nemá na mysli období vlády jedné strany, ale období „divoké privatizace”.

Šéf KSČM Vojtěch Filip

FOTO: Petr Hloušek, Právo

12:23 – Předseda KSČM Vojtěch Filip obhajuje nároky komunistů podílet se na moci, před čímž varoval jeho předřečník.

12:20 – Podle Bělobrádka v ČR v minulých měsících pokračovala „plíživá normalizace”.

Varoval rovněž před tím, aby se zkoušel hrát fotbal baseballovými pálkami. „Nedopadne to dobře pro hráče ani pro diváky,” uvedl s poukazem na nedodržování pravidel.

Předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek

FOTO: Michal Krumphanzl, ČTK

12:16 – Lidovecký předseda Pavel Bělobrádek připomněl, že se KDU-ČSL zavázala nepodporovat vládu, která bude nedůvěryhodná. Zdůraznil, že jeho strana byla ochotna dohodnout se na kompromisním řešení.

12:13 – Kalousek zkritizoval rozpočet na příští rok. Podle něj měl být vyrovnaný, a ne s deficitem 50 miliard.

12:10 – „Podívejte se, jaký handicap má předseda Hamáček oproti svým koaličním kolegům. On nemá žádné krycí jméno,” vtipkoval Kalousek.

12:04 – K řečnickému pultíku přistoupil předseda poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek. Svůj proslov začal zostra. „Skutečný vliv komunistické strany na správu země bude větší než jednorázově použité sociální demokracie,” míní. Varoval před tím, že kvůli komunistům vzroste napojení na Rusko. „Posílí to vliv impéria, které nás desítky let okupovalo a má nás pořád na jídelním lístku,” varoval Kalousek.

11:59 – „Vaše cesta nás dovede do totální byrokracie,” pokračoval Fiala. Řekl, že jako opozice bude ODS tvrdá a bude vládu hlídat a konfrontovat ji.

11:50 – Fiala zdůraznil, že v kabinetu chybí ministr zahraničí. „Vláda nemá jednoho z nejdůležitějších ministrů a druhého sehnali včera narychlo. Máme tu neúplnou vládu, to je něco zcela nevídaného, je to neuvěřitelná blamáž,” cupoval Fiala. Nejvíce mu vadí návrat komunistické strany k moci.

Předseda ODS Petr Fiala

FOTO: Jan Handrejch, Právo

11:48 – Začali vystupovat poslanci s přednostním právem. Jako první se slova ujal šéf ODS Petr Fiala. Zkritizoval, že sestavování vlády trvalo nejdéle v historii České republiky.

11:45 – „Budeme pracovat pro všechny občany,” uzavřel Hamáček svůj projev.

11:41 – Babišův projev trval zhruba hodinu a půl. Po něm vystoupil první vicepremiér a předseda ČSSD Jan Hamáček. „Vláda s důvěrou je něco, co předpokládá Ústava,” řekl. Měly by se na tom podle něj podílet všechny parlamentní strany.

11:33 – Premiér hovoří o tom, že jednou z největších priorit je ochrana vody a boj proti suchu.

Demonstrace před Sněmovnou

FOTO: Novinky

11:17 – „Ruský švábe” a „Česko není Rusko” křičeli při Zemanově odjezdu ze Sněmovny demonstranti.

11:15 – Zeman odjel ze Sněmovny. Při svém odchodu komentoval nepřítomnost poslanců TOP 09 v sále během svého projevu. „Pokud někdo odešel během mého projevu ze sálu, tak patrně proto, že z mého projevu dostal žaludeční koliku a musel se jí zbavit na příslušném zařízení,“ reagoval prezident.

Prezident Miloš Zeman

FOTO: Petr Hloušek, Právo

11:13 – Projev Babiše zkritizoval poslanec ODS Stanislav Blaha. „Co věta, to slib. Co slib, to lež,” komentoval.

Projev Andreje Babiše je neuvěřitelný. Co věta, to slib. Co slib, to lež. Nestačím se divit, co všechno "plánuje" zlepšit. A co tedy dělal poslední 4 a půl roku? pic.twitter.com/Mlr0vAhsLV — Stanislav Blaha (@StanislavBlaha) 11. července 2018

11:10 – Středeční jednání Sněmovny bude zřejmě dlouhé. Už nyní se do rozpravy hlásí 23 poslanců. Někdejší ministr obrany a zahraničí Martin Stropnický (ANO) si do sálu dokonce přinesl polštářek.

Poslanec ANO Martin Stropnický (uprostřed) s polštářkem

FOTO: Petr Hloušek, Právo

11:05 – Babiš mluví už přes hodinu. Řekl, že vrátí Českou republiku na špičku Evropy.

11:02 – Šéf Pirátů Ivan Bartoš na Twitteru vysvětluje, proč 22 pirátských poslanců nepodpoří vládu.

Naše povolební strategie je závazek voličům, z něhož neustoupíme. Nadcházející vláda má problémy kompetenční, premiér je stíhán a bude se opírat o podporu strany s historickým dědictvím likvidace demokracie v naší zemi. Všech 22 poslanců Pirátů této vládě řekne své jasné ne! — Ivan Bartoš (@PiratIvanBartos) 11. července 2018

10:59 – Premiér pokračuje ve výčtu, co všechno vláda zařídí. Plánuje například zvyšovat výdaje na obranu.

10:48 – V novinářském atriu vystoupil předseda komunistů Vojtěch Filip. Komentoval projev Zemana. Byl podle něj racionální a přesně specifikoval, proč KSČM podpoří vládu a bude ji tolerovat. „Zvýšil se ekonomický růst, jde o pravidelnou valorizaci důchodů,“ hájil Filip rozhodnutí své strany. Dodal, že by si přál nižší deficit rozpočtu.

Poslanci ANO kolem premiéra Andreje Babiše

FOTO: Michal Krumphanzl, ČTK

10:42 – Členství Česka v Evropské unii nemá podle Babiše alternativu. „Nesmíme opustit Schengen,” zdůraznil.

10:36 – Premiér mluví o zahraniční politice. „Budeme v Evropě aktivní. Nechceme kvóty, nechceme povinné relokace, a toho jsme i dosáhli na jednání, které trvalo do půl páté ráno. Už nám nikdo nemůže vnucovat, kdo bude v naší zemi žít,” konstatoval.

10:30 – Babiš pokračuje ve výčtu pozitiv, které jeho kabinet přinese. Neopomněl znovu připomenou, že hnutí ANO „je tu pro všechny”.

Poslankyně Taťána Malá (ANO) diskutuje s jedním z kolegů

FOTO: Michal Krumphanzl, ČTK

10:25 – „To skandální rozhodnutí nás bude stát tisíc miliard,” uvedl Babiš k problematice dotací na obnovitelné zdroje, o nichž rovněž hovořil prezident.

10:20 – Babiš se vrátil i ke kritice prezidenta, který poukázal na množství úředníků. „Ano, máme 16 000 černých duší,” připustil Babiš. Ministry hodlá vyzvat, aby úřednický aparát využívali namísto najímání externích firem.

10:13 – Babiš dále představuje program a jmenuje, co konkrétně chce vláda prosadit. Kabinet má v plánu například snížit sazbu DPH na 10 procent u točeného piva, vodného a stočného nebo u služeb s vysokým podílem lidské práce, jako je třeba oprava obuvi a kožených výrobků či kosmetické činnosti.

10:04 – Vláda ANO a ČSSD má podle Babiše dobrý program. „Má šest hlavních bodů. Důchodová reforma, digitální Česko, boj za naše české zájmy v EU a evropské zájmy ve světě, strategický investiční program, reforma státu a posílení bezpečnosti. Jsou to body, na kterých panuje vysoká shoda i napříč společností,” jmenoval premiér.

Přistupujeme před vás s pokorou, zahájil svůj projev před poslanci premiér Andrej Babiš (ANO).

FOTO: Petr Hloušek, Právo

10:03 – Podle premiéra bylo skládání vlády dlouhým a těžkým procesem. „Bylo to obtížnější, než jsme si mysleli,” přiznal v projevu Babiš.

10:01 – Poslanci hnutí STAN si připravili trička s důvody, proč nepodpoří vládu.

Tato #vláda nemůže mít naši podporu:

❌ trestně stíhaný premiér, vedený v seznamech StB

❌ opírá se o komunisty

❌ centralistické pojetí vládnutí

❌ hned na začátku problém se 2 ministry pic.twitter.com/3E5RGSDBn9 — Hnutí STAN (@STANcz) 11. července 2018

10:00 – Proslov Zemana skončil. K řečnickému pultíku přistoupil premiér Andrej Babiš. „Předstupujeme před vás s pokorou a žádáme o důvěru,” prohlásil.

9:58 – „Zdrojem na investice by měl být deficitní rozpočet, že 50 miliard deficitu ponecháme a věnujeme na investice. Je to hezký alibismus, ale politika je také o symbolech a gestech. Neměli bychom zmrazovat takto vysoký deficit,” řekl Zeman.

Prezident Miloš Zeman ve Sněmovně vystoupil s projevem

FOTO: Petr Hloušek, Právo

9:50 – Zeman v projevu pochválil, že v programovém prohlášení je myšlenka dlouhodobého investičního projevu. Naopak kritizoval, že vláda bude žít na dluh. Vadí mu také vysoký počet státních úředníků.

9:42 – Poslanci TOP 09 před Zemanovým projevem opustili sál. Podle šéfa poslaneckého klubu Miroslava Kalouska nechtějí poslouchat, jak Zeman podporuje komunistickou vládu. „Při projevu prezidenta ve Sněmovně jsou křesla poslanců TOP 09 prázdná. Nechceme poslouchat Miloše Zemana, jak podporuje komunistickou vládu, za kterou je spoluodpovědný,” uvedl Kalousek.

Při projevu prezidenta ve sněmovně jsou křesla poslanců TOP 09 prázdná. Nechceme poslouchat Miloše Zemana, jak podporuje komunistickou vládu, za kterou je spoluodpovědný. — Miroslav Kalousek (@kalousekm) 11. července 2018

9:40 – Zákonodárci KDU-ČSL se v sále vyfotili s transparentem, že hlasují proti vládě s komunisty. Na obrázku je přeškrtnutý srp s kladivem v pěticípé hvězdě, tedy symbol někdejšího Sovětského svazu.

9:35 – Prezident poblahopřál Babišovi, předsedovi soc. dem. Janu Hamáčkovi a lídrovi KSČM Vojtěch Filipovi. Podle něj úspěšně dovršili velmi složitá jednání.

9:34 – Zeman v projevu řekl, že je povinností každého prezidenta, aby podpořil vládu, kterou jmenoval. „Chtěl bych vyjádřit naději, jako věcný optimista, že Sněmovna této vládě vyjádří důvěru,” prohlásil prezident před poslanci.

9:28 – Při příchodu Zeman řekl, že jeho projev se bude věnovat hlavně programovému prohlášení vlády.

Miloš Zeman při příchodu do Sněmovny

FOTO: Roman Vondrouš, ČTK

9:27 – Jeden z demonstrantů před Sněmovnou na Zemana zakřičel „hanba”. Prezident se tomu zasmál.

9:25 – Do Sněmovny dorazil prezident Miloš Zeman, přivítal ho předseda Sněmovny Radek Vondráček (ANO).

Andrej Babiš mezi poslanci ve Sněmovně před hlasováním o důvěře pro jeho druhou vládu

FOTO: Petr Hloušek, Právo

9:20 – Schůze byla zahájena, Chovanec se omluvil z osobních důvodů.

9:12 – Vládu nepodpoří někdejší ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD), na hlasování vůbec nedorazí.

9:11 – Schůze Sněmovny začne v 9:20 hodin ráno. Ve stejný čas má dorazit prezident.

8:55 – Ve Sněmovně už je rušno. V novinářském atriu se to jen hemží, zaměstnanci Sněmovny připravují slavnostní vchod pro příjezd prezidenta Zemana.

Zeman před poslanci vystoupí s projevem, ve kterém podpoří vládu. Stejně tomu bylo i 16. ledna, kdy Babiš žádal o důvěru poprvé.

Pro menšinový koaliční kabinet by ve Sněmovně mělo teoreticky zvednout ruku 108 poslanců z řad ANO, ČSSD a KSČM. Ale ne všichni budou přítomni. [celá zpráva]

Prezident Miloš Zeman ve Sněmovně v lednu letošního roku

FOTO: Petr Hloušek, Právo

Váhat s podporou mohou někteří sociální demokraté, do Sněmovny nedorazí například někdejší ministr vnitra Milan Chovanec. Tím, že nepřijde, se ale sníží kvórum. Aby byla vyslovena důvěra, musí ruku zvednout více než polovina přítomných poslanců. [celá zpráva]

Ještě před hlasováním o důvěře došlo v kabinetu ke změně v čele ministerstva spravedlnosti. Taťánu Malou (ANO) vystřídal dosavadní vládní legislativec Jan Kněžínek, podle Babiše zřejmě jen dočasně.

Zároveň není obsazené ministerstvo zahraničí. Řízením resortu je pověřen ministr vnitra Jan Hamáček. ČSSD stále trvá na tom, aby byl šéfem diplomacie Miroslav Poche, kterého ale odmítá jmenovat prezident.

To, že nejsou známa všechna jména ministrů, vládě vyčítá především pravicová opozice. Vadí jí také, že se má vláda opírat o hlasy komunistů. Očekává se proto, že na hlasování dojde až ve večerních hodinách.

Pokud vláda důvěru nezíská, což ale není příliš pravděpodobné, bude muset opět podat demisi. Předseda Sněmovny Radek Vondráček (ANO) pak musí prezidentovi navrhnout jméno nového kandidáta na premiéra.