Barbora Zpěváčková, Novinky

„Člověk, který postavil své vzdělání na kopírování práce druhých, nemá ve vládě co dělat,“ řekl místopředseda ODS Martin Kupka. „Potvrzují se naše slova o tom, že Taťána Malá nemá základní předpoklady pro výkon funkce ministryně spravedlnosti. Pokud z toho není schopna vyvodit důsledky ona sama, měl by zasáhnout premiér Babiš,“ míní Kupka.

Dodal, že premiér nemůže arogantně osočovat všechny ostatní, že vedou kampaň. Malá podle něj svou přítomností snižuje kredibilitu vlády ještě před tím, než stihla vůbec požádat o důvěru Poslanecké sněmovny.

Do panoptika trestně stíhaného premiéra paní Malá zapadá Ivan Bartoš, předseda Pirátů

Předseda Pirátů Ivan Bartoš Novinkám sdělil, že postava Babišovy ministryně Malé je problematická z řady důvodů. „Paní Malá ve věci mlží a vlastně se za to ani nestydí a věří, že ji Andrej Babiš skrze svou mediální sílu tzv. přikryje. Piráti ale nejsou přesvědčeni ani o jejích kompetencích k výkonu funkce,“ řekl Bartoš.

Uvedl, že jako jediný předpoklad se jeví servilita Malé k šéfovi ANO doložená výrokem, že se má stíhání premiéra zastavit a počkat čtyři roky, neboť spravedlnost může také počkat.

„Problémem je i střet zájmů, kdy skrze rodinu podniká jak v oblasti poskytování mikropůjček, tak v řešení insolvencí. Paní Malá nemá na takto zásadním místě v exekutivě České republiky co dělat,“ prohlásil Bartoš. „Do panoptika trestně stíhaného premiéra však paní Malá zapadá,“ vtipkoval.

Tato vláda nás táhne do oblastí banánových a orientálních republik Pavel Bělobrádek, předseda KDU-ČSL

Šéf lidovců Pavel Bělobrádek řekl, že vláda opřená o KSČM je pro KDU-ČSL nepřijatelná bez ohledu na personální složení. „Ve vládě policií obviněného premiéra, což je pro KDU-ČSL neakceptovatelné, se podvody jiného typu a další skandály dalších členů vlády zdají jako malicherné. Ale nejsou,“ zdůraznil.

„Tato vláda nás táhne do oblastí banánových a orientálních republik. A to ČR poškozuje na mezinárodní úrovni,“ poznamenal Bělobrádek. Předseda lidoveckých poslanců Jan Bartošek k tomu doplnil, že Malá neměla být hlavně nikdy jmenovaná ministryní, vzhledem k tomu, jaké skandály ji provázejí.

Kalousek: Před deseti lety by odstoupila



Podle předsedy poslanců TOP 09 Miroslava Kalouska by člen vlády v takovou chvíli v civilizovaných zemích odstoupil. „Bylo by to automatické, před deseti lety by to bylo v české vládě také automatické. Nicméně ve vládě Andreje Babiše, kde podvod a lež jsou legitimními nástroji, tak je to otázka,“ glosoval.

Místopředseda poslaneckého klub hnutí STAN Vít Rakušan si myslí, že Malá by se měla jasně vyjádřit k tomu, zda v minulosti podváděla či nikoliv. „Plagiátorství je podvod. A mít ministryni spravedlnosti, která podváděla, je opravdu vrcholně trapné. Nemluvě o její odborné erudici,“ podotkl Rakušan.

Podle něj je příznačné, že premiér problém relativizuje. „Už jeho pohled na vlastnil trestní stíhání dokazuje, že má hranici nevhodného jednání u politiků značně posunutou,“ zdůraznil Rakušan.

Čapí hnízdo - 50 milionů Kč

Trafiky pro komunisty - 100 milionů Kč

Taťána Malá: K nezaplacení — Mikulas Ferjencik (@Mikiferjencik) 4. července 2018

Osoba Taťány Malé se stala terčem vtípků na sociálních sítích. „Čapí hnízdo - 50 miliónů, trafiky pro komunisty - 100 miliónů, Taťána Malá: K nezaplacení,“ parafrázoval například na Twitteru známou reklamu pirátský poslanec Mikuláš Ferjenčík.

Další z obrázků zase ukazuje scénu z komedie Slunce seno, kde Helena Růžičková stojí nad Malou, kouká jí do počítače a nadává, že opsala slovo králík s ypsilonem.

Ministryně spravedlnosti Taťána Malá získala na Mendelově univerzitě titul Ing. v roce 2005. Diplomovou práci (o)psala... Zveřejnil(a) Časopis Reflex dne Úterý 3. červenec 2018

Opisovací kauzu ministryně Malé si vzal na paškál i písničkář Pokáč. [celá zpráva]