Barbora Zpěváčková, Novinky

Maškovu absenci Novinkám potvrdilo několik zdrojů z hnutí ANO i sám poslanec. Mašek má být na dlouho plánované soukromé cestě v Austrálii.

„Důvodem je rodinná dovolená řešená již v loňském roce a vázaná na další cestovatele,“ vysvětlil Novinkám Mašek.

„Mrzí mě to, nemám z toho vůbec radost, ale co s tím mám dělat, když si tu dovolenou zaplatil ještě dříve, než se stal poslancem,“ komentoval to šéf poslaneckého klubu ANO Jaroslav Faltýnek.

Půjde o každý hlas



Vedení ANO údajně tlačí na to, aby ve Sněmovně už nikdo z vládních poslanců nechyběl, půjde o každý hlas. Premiér Andrej Babiš (ANO) má navíc obavy, že by pro důvěru nemusela zvednout ruku například bývalá ministryně obrany Karla Šlechtová, která se s Babišem nerozešla úplně v dobrém.

Druhá Babišova vláda chce Sněmovnu o důvěru požádat ve středu 11. července. Kabinet přijede podpořit i prezident Miloš Zeman.

Vláda se musí spolehnout na komunisty



ANO a ČSSD ale v dolní parlamentní komoře disponují 93 hlasy, bez poslance Maška pouze dvaadevadesáti. Při hlasování se tak vláda bude muset spolehnout na podporu komunistů, kterých je ve Sněmovně 15.

Jestli KSČM kabinet podpoří, není zatím jisté. Strana by se měla definitivně rozhodnout na sobotním jednání ústředního výkonného výboru.

Při hlasování o důvěře vládě bude také záležet na tom, zda dorazí všichni opoziční poslanci. Platí totiž, že pro získání důvěry vláda potřebuje nadpoloviční většinu přítomných zákonodárců.