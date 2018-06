Barbora Zpěváčková, Novinky

Sotva členové druhé Babišovy vlády dorazili do Sněmovny, šéf poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek a předseda poslanců ODS Zbyněk Stanjura upozornili na nejasné okolnosti jmenování ministra zahraničí.

„V pondělí jste informoval veřejnost i nás, že v oficiálním seznamu je na post ministra zahraničí navrhován pan Miroslav Poche, dnes byl pověřen pan Hamáček. Ústava neumožňuje libovolně změnit jméno, aniž by mu to navrhl předseda vlády,“ podotkl Kalousek. „Můžete nám říct, kdy jste pana Hamáčka oficiálně navrhl?“ tázal se Kalousek.

Vzápětí se přidal Stanjura. Uvedl, že do čela diplomacie musel Babiš oficiálně navrhnout Hamáčka, aby ho prezident mohl pověřit. Ústava říká, že prezident republiky na návrh premiéra jmenuje členy vlády a pověřuje je řízením ministerstev nebo jiných úřadů. V praxi to tedy znamená, že by Zeman žádný seznam nesestavuje, podepisuje jen premiérův návrh, takže Babiš musel Zemanovi Hamáčka oficiálně navrhnout, ačkoliv veřejnosti tvrdil něco jiného. [celá zpráva]

Babiš se odpovědi vyhýbá



Sám Babiš opozici neodpověděl. Podobný dotaz už ale padl na tiskové konferenci po jednání vlády. Novináři chtěli vědět, zda Babiš oficiálně stáhnul nominaci Pocheho a požádal Zemana, aby pověřil Hamáčka. I této otázce se Babiš vyhnul.

„V pondělí v devět hodin deset minut jsme doručili na Hrad nominaci, nominoval jsem pana Pocheho na tu pozici. My jsme o tom diskutovali s panem prezidentem, a aby nevznikla nějaká krize, tak vznikla ta varianta s pověřením,“ řekl nekonkrétně Babiš.

„Chápu, že média vždy potřebují nějaké krize, já se těm krizím vyhýbám. Je podstatné, že ta vláda byla jmenovaná. Ten problém se v řádu měsíců vyřeší,“ dodal premiér.

Na otázku Novinek, zda tedy prezident jmenováním Hamáčka porušil Ústavu, když navržen byl Poche, Babiš přímo neodpověděl.

Je to arogance, komentoval Kalousek



Stanjura se ve Sněmovně otázal, jak to tedy bylo, také nové ministryně spravedlnosti Taťány Malé. Ani od ní se odpovědi nedočkal. „Zřejmě se držíte doporučení pana premiéra, že nemáte moc mluvit, ale spíše naslouchat,“ rýpl si do Malé Stanjura.

Kalousek mlčení komentoval se slovy, že se jedná o aroganci a že to není nejlepší způsob komunikace mezi vládou a opozicí.

Zeman odmítá Pocheho na ministerstvo zahraničí kvůli jeho údajným proimigračním postojům a korupční minulosti. V Černínském paláci dočasně usedne ministr vnitra a první vicepremiér Hamáček.