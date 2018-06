zpe, Novinky

Schválení misí hájila ministryně obrany v demisi Karla Šlechtová (ANO) i šéf české diplomacie v demisi Martin Stropnický (ANO).

„Všechny operace, v nichž jsme nebo budeme zapojeni, mají jasný právní základ. Věřím, že Sněmovna mandát schválí, abychom na summitu v Bruselu v červnu, který povede prezident Miloš Zeman, mohli našim spojencům potvrdit naše závazky,“ řekl Stropnický.

„Je to důležitý mandát, je velmi důležitý pro úroveň Armády ČR, pro naši prestiž v zahraniční politice a pro plnění našich závazků,” apelovala Šlechtová.

Pro schválení misí zvedlo ruku 140 poslanců ze 170 přítomných. Proti bylo 29 zákonodárců z řad SPD a KSČM (kdo jak hlasoval, si můžete prohlédnout zde). Aby byl návrh schválen, bylo potřeba minimálně 101 hlasů. Plán na mise už schválil Senát.

Video

Premiér Babiš při schvalování zahraničních misí vtipkoval o kůrovci (Zdroj: psp.cz)

Debata byla v pátek vášnivá. Pravicovou opozici pobouřila poznámka premiéra Babiše o tom, že mluvil s kůrovcem, který prý přestane ožírat naše lesy, až bude mít vláda důvěru. [celá zpráva]

Ožehavé Pobaltí



Česko by mělo ještě letos vyslat až o 275 vojáků víc do Iráku, Afghánistánu a Mali. Příští dva roky by se armáda měla podílet na stejných misích jako nyní. Ve druhé polovině roku 2019 by navíc měli vojáci střežit vzdušný prostor nad Pobaltím, a to v počtu do 95 příslušníků. Posílené zahraniční operace vyjdou podle odhadu ministerstvo obrany na 2,1 až 2,4 miliardy korun ročně.

Komunistům nejvíce vadí právě působení českých vojáků v Pobaltí, kam chce vláda poslat až 290 příslušníků do sil NATO. Rusku se alianční vojáci u jeho hranic nelíbí a komunisté postoj Rusů tradičně sdílejí. Síly v Pobaltí mají působit jako odstrašení před případnou ruskou agresí.

Babiš ale tento týden Právu řekl, že spory s komunisty kvůli působení českých vojáků v zahraničních misích jsou zažehnány. Pokud ČSSD schválí vstup do vlády s ANO, nemělo by podle něj KSČM v toleranci tohoto menšinového kabinetu už nic bránit, tvrdí Babiš.

Vládní materiál, který obsahuje přehled všech misí, si můžete prohlédnout zde.