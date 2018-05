Renáta Bohuslavová, Novinky

„Chtěli bychom vyzvat vládu, aby vzala rozum do hrsti a snažila se reálně pomoci občanům ČR i turistům řešit problémy, které existují, a aby konečně přestala hrát hloupé politické hry ve stylu: My vládneme a dáme návrh, který částečně opíšeme od opozice,” zlobil se v úterý na tiskové konferenci před jednáním Sněmovny místopředseda Starostů Vít Rakušan.

V této souvislosti připomněl například novelu zákona o EET, směnárenskou novelu nebo stavební zákon.

Ke směnárenské novele od hnutí STAN, která navrhovala, aby lidé získali možnost odstoupit od smlouvy o směně peněz do dvou hodin po jejím uskutečnění, ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (ANO) v březnu uvedla, že sice souhlasí se záměrem předkladatelů, zákon ale nepovažuje za dobře připravený a problematika by se měla řešit komplexněji.

Rakušan: „Geniální, skvělá a komplexní” novela? Pozdě



„Vláda připravuje geniální, skvělou a neprůstřelnou novelu. Jen je škoda, že ten zákon nemohl platit už letos a pomoci turistům, kteří do ČR přijíždějí,” dodal Rakušan s tím, že jejich návrh by to už letos řešil.

Upozornil i na návrh na změnu stavebního zákona. Starostové navrhovali, aby soulad stavebních záměrů s územním plánem posuzovaly opět stavební úřady, jak tomu bylo až do loňska, a nikoli úřady obcí s rozšířenou působností, a zrychlilo se tak vyřízení stavebního povolení.

„Občané v současné době čekají na stavební povolení až 55 týdnů. V čase ekonomické konjunktury je to neuvěřitelná doba. Dali jsme jednoduchý návrh, aby se ta praxe vrátila tak, jak byla předtím, aby úředník obce s rozšířenou působností nemusel dávat závazné stanovisko v souladu s územním plánem ke každé garáži a studni,” kritizoval vládní zamítavé stanovisko k jejich návrhu Rakušan a dodal že vláda dokonce napsala, že přijde s komplexní novelou v roce 2020, což je podle něj pozdě.

„Vláda nám dává informaci, že k nějaké věcné záležitosti připraví komplexní novelu. Je to trochu legrační u vlády, která nemá důvěru Sněmovny, je v demisi a kde téměř jistě do budoucna značná část ministrů nebude,” dodal místopředseda Starostů.

Vláda Andreje Babiše řídí zemi již půl roku v demisi, každý týden se schází na zhruba tříhodinová ranní jednání, na němž přijímá souhlasná, odmítavá či negativní stanoviska k vlastním i poslaneckým návrhům. Na plénu Sněmovny poté vysvětluje, proč konkrétní zákon podpoří či nepodpoří. Právě podpora 78 hlasů poslanců ANO je pro přijetí jakéhokoli zákona ve Sněmovně klíčová.