Barbora Zpěváčková, Novinky

V zásadě jde o to, že kvůli povinnosti zveřejňovat veškerý majetek se do komunální politiky nikdo moc nehrne. Sněmovna se proto rozhodla, že zákon o střetu zájmů zmírní. Senátoři předlohu vrátili a navrhují ulevit starostům ještě více.

Co navrhují senátoři?

Lidé by podle Senátu měli mít přístup k majetkovým přiznáním komunálních politiků jen na základě individuálních žádostí. Senátoři také chtějí, aby se starostové mohli dozvědět, kdo se o jejich majetkové poměry zajímal.



Pro zmírnění majetkového striptýzu starostů budou podle informací Novinek poslanci ODS, sociální demokraté, lidovci, TOP 09, hnutí STAN a pravděpodobně i komunisté.

„Podpoříme senátní verzi, přijde nám to logické,“ sdělil Novinkám šéf poslanců ODS Zbyněk Stanjura s tím, že změnu podporuje i Svaz obcí a měst.

Pár stovek nestojí za to, aby se vám někdo hrabal v majetku Pavel Bělobrádek, předseda KDU-ČSL

Podle předsedy poslanců ČSSD Jana Chvojky není důvod pro anonymní lustraci majetku. „Když se nám někdo divá do kuchyně, tak by se neměl stydět za svou totožnost. I z důvodu bezpečnostních rizik,” napsal Novinkám.

„Principiálně jde o to, aby zákon neodrazoval ty, kteří to nemají jako uvolněnou funkci a potom si řeknou, že pár stovek nestojí za to, aby se jim někdo hrabal v majetku,“ konstatoval šéf lidovců Pavel Bělobrádek.

Předseda poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek podotkl, že v případě komunální politiky zákon odrazuje spoustu lidí, protože nechtějí, aby jejich sousedi podrobně znali jejich majetek.

„Ten nápad je rozumný. Na malých obcích to je asi velký problém. Anonymita velkého města je ve výhodě,“ prohlásil místopředseda poslaneckého klubu KSČM Leo Luzar.

Piráti mluví o utajování majetku

Proti senátní úpravě se výslovně jako jediní postavili Piráti. „Vždy jsme podporovali průhledné majetkové poměry politiků, takže budeme proti utajování majetkových poměrů starostů, které chce Senát,“ vzkázal předseda poslanců Jakub Michálek. Vedení SPD na dotaz Novinek neodpovědělo.

Jestli senátní úprava projde, tak bude záležet hlavně na hnutí ANO, které má ve Sněmovně 78 hlasů. To však zatím jasno nemá. „Budeme to řešit na klubu,“ napsal Novinkám předseda poslanců ANO Jaroslav Faltýnek.

To, co platí pro ministra, poslance, primátora, zastupitele statutárních měst a krajů podle mě nemůže platit pro politiky v menších obcích Patrik Nacher

Poslanec a kandidát ANO na primátora Patrik Nacher uvedl, že bude lobbovat za senátní verzi. „To, co platí pro ministra, poslance, primátora, zastupitele statutárních měst a krajů podle mě nemůže platit pro politiky v menších obcích z hlediska závisti, jejich fungování, ochoty podílet se na věcech veřejných,“ komentoval.

Debata byla vyostřená už posledně



Když poslanci novelu schvalovali v dubnu, debata byla peprná. Proti zmírnění zákona se postavil například ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO). [celá zpráva]

„Prezentuje se to na příkladu toho starosty, co ráno pohladí spoluobčany po hlavě a jde vykopat kus kanalizace, aby zpět složil hlavu na obecní postel. Ale to jsou také městské části Prahy, krajská města, všechny ty prostory, které kdysi jedna státní zástupkyně označila za malá Palerma,“ prohlásil tehdy Pelikán.

Za svoji ironickou poznámku si ihned vysloužil kritiku od opozice. Vyčetla mu například, že jeho obzor končí na hranici Prahy. Slyšel také, že jeho vyjádření je nechutné a že je sebestředný a uráží starosty malých obcí.