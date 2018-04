ren, Novinky

„Dojde-li v koalici i po dohadovacím řízení k situaci, kdy nedojde k dohodě řešení koaličního sporu, v případě, kdy pět ministrů za ČSSD podá demisi do rukou prezidenta, podá do sedmi dnů demisi i předseda vlády a spolu s ním všichni ministři navržení hnutím ANO,“ řekl na tiskové konferenci po jednání Zimola.

„Jde nám o to, abychom s pomocí koaliční smlouvy dokázali nastavit partnerské spoluvládnutí, a aby jedna či druhá strana neměla pocit, že je koaličním přívažkem,“ řekl po jednání Zimola.

Žádná konkrétní domluva na jednání nepadla. „Minimálně to znamená, že to není zásadní nesouhlas. Další věci nechme na našich předsedech,“ doplnil Zimola k tomu, že ANO vzalo požadavky ČSSD na vědomí.

Rozhodli se pro zahraničí, potvrdil Faltýnek



„Dobrá zpráva je, že jsme dořešili programové záležitosti a potvrdili jsme si těch pět resortů. ČSSD se rozhodla pro ministerstvo zahraničí,“ řekl po jednání předseda poslanců ANO Jaroslav Faltýnek. Sociální demokraté by tak měli dostat resort zahraničí, vnitra, práce a sociálních věcí, zemědělství a kultury.

Faltýnek potvrdil, že ANO bere podmínky ČSSD na vědomí a všechny závěry z jednání dostanou členové výboru, který o nich bude dále jednat. „Je tam neutralita a nebudeme komentovat, co si o těch návrzích myslíme,“ řekl Faltýnek k podmínce, že ČSSD může shodit vládu odchodem ministrů.

Jiří Zimola a Roman Onderka z ČSSD po jednání se zástupci hnutí ANO,

FOTO: Milan Malíček, Právo

Mezi dalšími body bylo například ustanovení v koaliční smlouvě, které se týká trestně stíhaného premiéra Andreje Babiše (ANO). Tématem bylo i odvolání poslanců SPD z vedoucích pozic ve Sněmovně a pojistky proti hlasovací koalici SPD a KSČM.

Obě strany se podle Zimoly bavily jak o pojistkách toho, aby nebyla ČSSD ve Sněmovně přehlasovávána, tak i o požadavku na to, aby nepravomocně odsouzený člen vlády rezignoval.

Babiš a Hamáček se sejdou ve čtvrtek



Na jednání se sešli Faltýnek a první místopředseda hnutí Richard Brabec se Jiřím Zimolou a místopředsedy ČSSD Romanem Onderkou a Martinem Netolickým.

Předsedové stran Andrej Babiš a Jan Hamáček se podle informací Novinek mají společně setkat až ve čtvrtek.

„Předáme kolegům z ČSSD náš návrh koaliční smlouvy. Je to v podstatě stejný návrh smlouvy, jako byla ta před čtyřmi lety,” řekl před jednáním Faltýnek s tím, že jsou stejné i pojistky jako v minulém období.

Předseda ČSSD Hamáček pro Právo před jednáním zdůraznil, že dohoda ještě není zdaleka hotová. Sociální demokraté si kladou tři základní podmínky: vyřešit problém případně odsouzeného člena vlády, zaručit, že ANO nebude přehlasovávat ČSSD ve Sněmovně za pomoci KSČM a SPD, a odvolat okamurovce z klíčových sněmovních funkcí.

Hnutí ANO do koaliční smlouvy podle Faltýnka nedalo podmínku, že nepravomocně odsouzený člen vlády by v takovém případě musel rezignovat a zatím to ani neplánuje. Není tam zahrnuto ani zmíněné odvolání okamurovců z klíčových pozic ve Sněmovně. Faltýnek také připustil, že jednání mohou i zkrachovat.

ČSSD se totálně rozhádala



Ačkoli si sociální demokracie na sjezdu v dubnu odhlasovala, že by neměla do vlády vstupovat s trestně stíhanou osobou, nyní vedení z podmínky ustoupilo. Navrhuje, že ve vládě nebude, pokud v ní bude prvoinstančně, nepravomocně odsouzená osoba. Z hnutí ANO už ale začátkem týdne znělo, že Andrej Babiš se pozice premiéra nevzdá ani tehdy.

Celou situaci před jednáním navíc zkomplikovalo prohlášení sociálně demokratických senátorů, kteří vedení před vládou s hnutím ANO varovali. [celá zpráva] Podle Zimoly tak „brutálně zneužili mediální pozornost” a tlačí na vedení strany. [celá zpráva]

Možné personální obsazení



Spekuluje se už i o personálním obsazení resortů. Na vnitro by mohl směřovat Hamáček, na zahraničí pak vlivný pražský europoslanec Miroslav Poche. Šéfem zemědělství by mohl být bývalý ministr úřednické vlády Jiřího Rusnoka Miroslav Toman, ministrem práce předseda vysočinské ČSSD a bývalý náměstek na MPSV Petr Krčál.

Kulturu by podle některých verzí mohla vést jihočeská hejtmanka Ivana Stráská, která by křeslo uvolnila pro Zimolův do čela kraje. [celá zpráva]