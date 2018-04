Karolina Brodníčková, Jan Rovenský, Právo

Otázka, kdo by byl v případné koalici ANO a ČSSD ministrem práce a sociálních věcí, zemědělství a kultury, zůstává nezodpovězena. Kuloáry se však i na toto téma šíří řada spekulací. Šéfem zemědělství by podle nich mohl být bývalý ministr úřednické vlády Jiřího Rusnoka Miroslav Toman, ministrem práce předseda vysočinské ČSSD a bývalý náměstek na MPSV Petr Krčál. „Žádnou nabídku jsem nedostal. Této oblasti se věnuji deset let, samozřejmě bych ji zvážil,“ řekl Právu.

Kulturu by podle některých verzí mohla vést jihočeská hejtmanka Ivana Stráská, která by křeslo uvolnila pro návrat prvního místopředsedy ČSSD Jiřího Zimoly do čela kraje. Ten údajně vládní židli nechce a úsilí chce napřít do stabilizace strany.

Ve Sněmovně se šíří dokonce i zpráva, že by ministrem zemědělství mohl být exhejtman Michal Hašek. „Pokud by se toto stalo, tak se část strany naprosto vzbouří,“ předvídá jeden z oranžových poslanců. Sám Hašek vládní ambice odmítá.

V rámci hledání adeptů do čela ministerstev musí vedení soc. dem. hledět i na to, aby kandidáti pocházeli z různých krajů, a tím motivovalo tamní členy, aby ve vnitrostranickém referendu o vládě hlasovali pro.

Narazí u Zemana?

I z tohoto důvodu byl údajně do křesla šéfa zahraničí vybrán Poche, který donedávna patřil ke kritikům spolupráce s trestně stíhaným premiérem. Poche má za úkol zajistit podporu vládě v Praze. „Bez komentáře,“ řekl Právu na otázku, zda by vládní nabídku přijal.

Pokud usedne do křesla ministra zahraničí, může narazit na odpor prezidenta Miloše Zemana, kterého europoslanec před volbami hlavy státu kritizoval. Vzdát by se musel i svého postu v Evropském parlamentu. Nahradit by jej tam měl vysokoškolský profesor Zdeněk Seidl (ČSSD). Volby do EP ale budou už za rok.

„Kromě Hamáčka a Pocheho žádná další jména domluvená nejsou. Teď je to na Honzovi Hamáčkovi, aby s kraji i poslanci jednal. Ale nemyslím si, že by jména mohla být dřív než koncem příštího týdne. Všechna jména kromě Hamáčka a Pocheho jsou spekulace,“ řekl Právu zdroj obeznámený s vnitrostranickým jednáním.

„V sobotu nás čeká důležité jednání ÚVV, kde budeme muset obhájit před delegáty vstup do vlády. Teprve až to obhájíme, tak po svátcích se budou hledat kandidáti do vlády,“ dodal.

Jisté to má Brabec, Vojtěch a Schillerová

Škatulata mezi ministry ANO připustil premiér Andrej Babiš. „Uvidíme. Nelze to vyloučit,“ řekl pro sobotní Právo.

Ze zdrojů blízkých premiérovi se Právu podařilo zjistit, že v ohrožení nejsou jen tři ministři – životního prostředí Richard Brabec, zdravotnictví Adam Vojtěch a financí Alena Schillerová. Přitom Vojtěcha kritizuje KSČM, která má vládu svými hlasy jistit.

Nahnuté to má prý naopak ministr průmyslu a obchodu Tomáš Hüner, Babiš by se zřejmě nebránil ani výměně ministra dopravy Dana Ťoka.

Změny se zřejmě nedotknou ministerstva pro místní rozvoj, které vede poslankyně ANO Klára Dostálová, na místě by mohl zůstat i šéf školství Robert Plaga. Zvažovaný náhradník, bývalý rektor Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava Ivo Vondrák chce zůstat moravskoslezským hejtmanem. „Panu předsedovi jsem říkal, že bych zatím zůstal na kraji, dokud se mi nepodaří obnovit reputaci našeho regionu,“ sdělil Vondrák Právu.

Nahradit ministra spravedlnosti Roberta Pelikána, který odchází z politiky, by mohla šéfka jihomoravského ANO a poslankyně Taťána Malá. „Nechci to komentovat. Nechala bych to na vyjednavačích,“ řekla v pondělí Právu.

Babiš chce odcházející udržet ve státní správě



Šéf vnitra Lubomír Metnar, ministr zemědělství Jiří Milek, šéfka práce a sociálních věcí Jaroslava Němcová či ministr kultury Ilja Šmíd zatím nemají od premiéra oficiální informace, že by měli křesla přepustit sociálním demokratům. Nicméně ti, kteří budou muset odejít, by podle Babiše měli zůstat ve státní správě. „Určitě to chci řešit, protože si těch lidí vážím a myslím si, že jsou to odborníci,“ řekl. [celá zpráva]

Premiérovi se nelíbí systém politických náměstků, jinak by ale ministři, pokud dříve nepracovali ve státní správě, kvůli zákonu o státní službě těžko pro stát mohli pracovat.

Jedna možnost by zbyla Babišovi v případě umístění ministra zahraničí Martina Stropnického jako velvyslance, už po volbách dostal nabídku působit jako český ambasador při NATO.