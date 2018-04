rsk, tin, Právo

Na dotaz, zda se po dohodě se soc. dem. a KSČM otevře debata na přerozdělení křesel ve Sněmovně, Faltýnek v ČT prohlásil: „Odpovídám ano. Vzhledem k tomu, že mě to stálo půl roku života, tak z toho ale nemám žádnou radost.“

Podle Faltýnka v minulém období obsadili křeslo místopředsedy Sněmovny lidovci, kteří přitom měli horší výsledek než ODS, která ve vedení Sněmovny nebyla.

„Nejsem ale moc velkým přítelem změn v klíčových orgánech místopředsedů a předsedů výborů, protože to jakž takž odpovídá výsledku voleb a subjekty jsou relativně spokojeny,“ doplnil s tím, že nelze vymést z vedení zástupce řádně zvolené strany.

Babiš: Není k tomu důvod



Babiš, kterého část soc. dem. podezírá, že si chce nechat pojistku v podobě SPD a komunistů na úkor ČSSD, má jiný názor. „Sněmovna byla ustavena a není důvod to měnit. Pana (předsedu ČSSD) Hamáčka jsme vstřícně zvolili za prvního místopředsedu, vzdali se našich místopředsednických míst, byli jsme velice velkorysí,“ řekl Babiš Právu.

Nyní má soc. dem. s 15 poslanci místopředsedu Sněmovny, jednoho šéfa výboru a jednoho předsedu komise. KSČM se stejným počtem poslanců je na tom lépe o jednoho šéfa výboru, a okamurovci s 22 zástupci mají místopředsedu Sněmovny, jímž je lídr SPD Tomio Okamura, a dva předsedy výborů a dva šéfy komisí, stejně jako piráti.

Spekuluje se, že soc. dem. usiluje o získání hospodářského výboru, jemuž předsedá druhý muž SPD Radim Fiala, s nímž se Faltýnek přátelí, dvacet let se znají z Prostějova. Poslanec okamurovců Radek Koten předsedá bezpečnostnímu výboru.

„Soc. dem. řekli, že pokud se dohodneme na koalici, chtějí se bavit o přerozdělení funkcí ve Sněmovně. Vyhodnotil bych po půl roce práci předsedů výborů a místopředsedů Sněmovny, jak fungují, a pak se o tom můžeme bavit,“ doplnil Faltýnek.

Komunisté jsou k výměnám skeptičtí. „Není to dvoustranná záležitost. Nepohnete jedním místem, abyste nemuseli pohnout dalšími. Jestli se to vyjedná bez nějakých otřesů, tak k tomu přistoupíme, ale sami to vyvolávat nebudeme,“ řekl poslanec KSČM Jiří Dolejš.

Podle Okamury chce ČSSD vydírat



Lídr SPD Tomio Okamura tvrdě zareagoval na požadavek ČSSD na pojistku proti přehlasování ze strany ANO a SPD tím, že by měli zástupci SPD opustit vedení Sněmovny a bezpečnostního výboru.

„Pokud by hnutí ANO přistoupilo na odstranění zástupců SPD, tak by hnutí ANO přišlo o veškerou naši potenciální podporu pro jejich návrhy. Vláda by tak byla ze strany ČSSD snadno vydíratelná,“ řekl Právu Okamura.

„Jen hlupák by na tohle naskočil, protože být závislý na lidech, jako je například pan Zaorálek, by byl čirý nerozum,“ dodal šéf SPD. Poslanec Lubomír Zaorálek je jedním z hlasitých kritiků vládního spojení ANO s ČSSD.

Poslanci ANO dříve ve Sněmovně společně s SPD a KSČM často hlasovali, a ČSSD má obavy, že by je mohli takto přehlasovávat i u schvalování zákonů.

Okamuru v pátek zachytili fotografové v řecké restauraci s poradcem prezidenta Miloše Zemana Martinem Nejedlým. „Byl jsem požádán o schůzku a této žádosti jsem vyhověl,“ sdělil Okamura, odmítl ale říci, co bylo předmětem schůzky.