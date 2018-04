Jan Martinek, Právo

Taková koalice by měla jen 85 hlasů, podle Bělobrádka by ji ale mohlo hnutí ANO výměnou za programové ústupky podpořit. [celá zpráva]

„Je tady možnost, aby byl pověřen někdo jiný, nejen ze strany, která zvítězila ve volbách. Mohl by být jmenován i někdo z opozice. Strany, které nejsou extremistické, mají 85 hlasů. Hnutí ANO by mohlo podpořit takovou menšinovou vládu,“ navrhuje Bělobrádek. Tím ale zaskočil představitele ostatních stran včetně těch, se kterými by počítal.

„Je to zoufalé gesto. Vždyť by se nám všichni vysmáli,“ řekla Právu poslankyně ODS Jana Černochová. Za nesmysl označil Bělobrádkovu iniciativu i předseda Pirátů Ivan Bartoš.

Místopředsedkyně TOP 09 Markéta Adamová se podivila, že Bělobrádek nejdřív nekonzultoval svůj návrh s ostatními politiky, než s ním vyrukoval na veřejnost. „Byli jsme překvapeni, že to řekl, aniž by s námi mluvil. Proto to neberu jako vážnou variantu, spíš jako návrh pro návrh,“ řekla Právu Adamová.

Šprýmař, řekl Brabec

Poslanec ČSSD Milan Chovanec Právu řekl, že Bělobrádkovo řešení je kreativní, ale těžko realizovatelné. Připomněl, že poslanecký klub ANO si odhlasoval, že jediným kandidátem na premiéra je Andrej Babiš.

Vicepremiér Richard Brabec (ANO) se návrhu vysmál. „Pan Bělobrádek je šprýmař,“ řekl Právu. „Měl o tom především informovat ostatní strany, které k tomu chtěl pozvat,“ dodal.

Také místopředseda KSČM Jiří Dolejš vrtí nad nápadem šéfa lidovců hlavou. „Byla by to takzvaná menšinová vláda s menšinovou podporou,“ řekl Právu ironicky. „Každá vláda musí hledat podporu, a nevím, kde by ji chtěl sehnat,“ dodal Dolejš.

S nápadem spolupráce „opozičních“ stran (ODS, Piráti, ČSSD, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN) přišli už začátkem týdne Starostové a nezávislí, kteří na středu svolali společnou schůzku.