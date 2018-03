Sněmovna dala šanci návrhu opozice na zmírnění EET

Opozičním poslancům se podařilo protlačit prvním čtením ve Sněmovně návrh na zmírnění elektronické evidence tržeb (EET). Evidence by se neměla vztahovat na podnikatele, kteří mají roční obrat do miliónu korun. EET by se tak netýkala drobných podnikatelů. Vláda hnutí ANO s návrhem nesouhlasí. Proti jsou i komunisté.