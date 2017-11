Branný výcvik a zbrojní průkazy. Okamura nastínil plány, jak opustit NATO

V případě, že by se Česká republika byla schopna sama bránit, měla by se otevřít diskuze, zda neodejít z NATO. Na tiskové konferenci ve Sněmovně to řekl šéf SPD Tomio Okamura. Jako jeden z argumentů uvedl, že v Severoatlantické alianci není ani Rakousko, ani Švýcarsko. SPD chce zavést branný výcvik a dávat zbrojní průkazy.