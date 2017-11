13:50 - Předseda poslanců ANO Jaroslav Faltýnek oznámil, že hnutí podpoří na místopředsedu Sněmovny lídra ODS Petra Fialu. Volba je tajná.

„Dohodli jsme se, že náš klub podpoří Petra Fialu,” uvedl Faltýnek. Dodal, že o tom klub jednal tři hodiny a většina poslanců ANO pro Fialu hlasovat nechtěla. „Ta debata trvala tři hodiny a byla velmi nepříjemná, přesvědčovali jsme kolegy, abychom se povznesli nad útoky ODS, abychom Petra Fialu podpořili,” komentoval Faltýnek.

13:07 - Piráti podpoří šéfa ODS Fialu do vedení Sněmovny. „Hlasovali jsme pro něj už při poslední volbě,” řekl předseda Pirátů Ivan Bartoš.

12:59 - Pokud bude poslanec SPD Radek Koten v čele bezpečnostního výboru, vedení hnutí mu doporučí, aby požádal o bezpečnostní prověrku na stupeň přísně tajné. O tom už během úterka mluvila TOP 09. „Nenecháme si radit od TOP 09, ale pokud se Radek Koten stane předsedou bezpečnostního výboru, budeme mu doporučovat, aby tu prověrku na stupeň přísně tajné měl,” uvedl šéf poslanců SPD Radim Fiala.

12:48 - Okamura řekl, že SPD nevidí důvod, proč by neměla podpořit vydání Andreje Babiše a Jaroslava Fatlýnka k trestnímu stíhání. Okamura rovněž uvedl, že Sněmovna by o tom měla hlasovat ještě před Vánocemi.

12:45 - SPD nebude hlasovat pro šéfa ODS Fialu na post místopředsedy Sněmovny. „Kandidáta ODS do vedení Poslanecké sněmovny nepodpoříme, protože ODS nepodporuje poměrné zastoupení. O podporu jsme nebyli požádáni a ze strany ODS žádná komunikace nebyla,” řekl předseda SPD Tomio Okamura.

JUDr.Filip a Mgr.Vondráček zjevně chodili do stejné školy. @Pospisil_Jiri nezpochybnil presumpci neviny, zdůrazňoval rovnost všech před zákonem. Komunistům se to plete..https://t.co/p8Ei31JDhe — Miroslav Kalousek (@kalousekm) 28. listopadu 2017

12:36 - Filip reagoval na vyjádření šéfa TOP 09 Pospíšila, který zkritizoval předsedu Sněmovny Radka Vondráčka (ANO) za slova o vydání Andreje Babiše k trestnímu stíhání. „To, že je v právním státě presumpce neviny, tak to pan europoslanec nedodržuje a od něj jako od právníka je to hloupé,” komentoval Filip.

12:30 - Krátce po poledni zasedl mandátový a imunitní výbor. Řešit bude žádost o vydání předsedy ANO Andreje Babiše a místopředsedy hnutí Jaroslava Faltýnka k trestnímu stíhání kvůli kauze Čapí hnízdo. Rozjednat by výbor mohl i žádost o vydání bývalého pražského primátora Bohuslava Svobody (ODS) v souvislosti s kauzou předražené „karty Pražana” opencard.

12:26 - Šéf komunistů Vojtěch Filip uvedl, že klub KSČM bude mít ohledně volby místopředsedy volné hlasování. „Vyslechli jsme si stanovisko čtyřbloku z úst pana Kalouska, že Demokratický blok demokraticky nepodpoří moji kandidaturu na post místopředsedy, klub KSČM se tedy necítí být vázán,” řekl Filip, kterého Sněmovna zvolila za místopředsedu už minulý týden.

12:18 - ČSSD chce v tomto volebním období jednat o zúžení poslanecké imunity pouze na politické výroky. Podpoří vydání Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka (oba ANO) ke stíhání.

12:04 - Poslanec Radek Koten, kterého jeho SPD nominuje do čela bezpečnostního výboru, by měl podle TOP 09 požádat o prověrku nejvyššího stupně. Poslankyně TOP 09 Helena Langšádlová novinářům řekla, že její strana vyzvala ostatní zákonodárce, aby nehlasovali pro zvolení Kotena do čela výboru.

11:30 - Nový předseda TOP 09 Jiří Pospíšil se na tiskové konferenci po jednání klubu znovu ohradil proti výrokům šéfa Sněmovny Radka Vondráčka (ANO) o vydání Andreje Babiše.

„Není možné, aby byla poslanecká imunita zneužívána. Stanovisko předsedy Poslanecké sněmovny je mimořádně nebezpečné,” prohlásil Pospíšil. „Budeme chtít vyjádření a budeme chtít, aby svůj výrok vysvětlil,” doplnila ho první místopředsedkyně topky Markéta Pekarová Adamová.

Politici kritizovali Vondráčka za jeho slova o vydání Babiše už v pondělí. Šéf Sněmovny totiž v České televizi prohlásil: „To bude zas úplně trošku jiné rozhodování, protože tam budeme rozhodovat, co je lepší pro tuto situaci a pro tuto zemi, protože se jedná o člověka, který bude premiérem a bude sestavovat vládu.”

Uspěje Fiala?



Poslanci budou mimo jiné na úterní schůzi napodruhé volit místopředsedu Sněmovny. Jediným kandidátem tento na post je Petr Fiala (ODS). Minulý týden jako jediný z pětice kandidátů neuspěl. Sněmovna bude také jednat o výborech a založí stálé komise. Jednání sledujeme on-line.

Poslanci si už minulý týden na ustavující schůzi zvolili čtyři místopředsedy – Jana Hamáčka (ČSSD), Vojtěcha Pikala (Piráti), Tomia Okamuru (SPD) a Vojtěcha Filipa (KSČM).

Skutečnost, že Fiala jako jediný neuspěl, ODS glosovala se slovy, že strana nepolíbila prsten, a tak pro něj hnutí ANO nehlasovalo. Šéf poslanců ANO Jaroslav Faltýnek následně jako důvod uvedl, že Fiala jako jediný nepožádal o podporu.