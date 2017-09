„Neargumentujte nesmysly,“ vstoupil zostra do předvolební debaty po projevech Václava Klause ml. (ODS) a Marty Semelové (KSČM). Ti kritizovali, že nová pravidla pro inkluzi zapříčiní zrušení speciálních škol a „naženou“ postižené děti do běžných ZŠ.

„Do médií se takové blbosti hodí, ale já mám čísla přesná,“ zdůraznil Štech. Doplnil, že dětí s lehkým mentálním postižením bylo loni mezi dětmi s poruchami a vadami v běžných školách nejméně.

Nejvíce dětí, které dosáhly nově na podpůrná opatření, bylo podle něj dětí s poruchami učení a chování.

ODS a KSČM ve shodě



Pobouřil ho také Ivo Vondrák (ANO), který hovořil o tom, že peníze na platy učitelů by se mohly ušetřit na zaměstnancích státní správy. „Přibývá úředníků, na tom by se dalo ušetřit,“ řekl Vondrák.

K tomu Štech řekl, že největší objemy na platy ve státní správě šly za policisty, hasiči a učiteli, kterým se za předchozí vlády výdělky snižovaly.

Semelová se pak ohledně inkluze ohradila slovy: „Neargumentujte nesmysly? Všichni víme, že jeden postižený žák rozhodí celý třídní kolektiv,“ prohlásila a sklidila spontánní potlesk publika.

Stejně úspěšný byl i Klaus, který nadále tvrdil, že zrušení speciálních škol bylo od začátku v plánu. Podle něj je pokrytectví tvrdit, že se speciální školy neruší, protože jim prý byly zrušeny vzdělávací plány. „To je, jako byste řekli, že holičství se neruší, akorát se tam nesmí používat nůžky,“ řekl si Klaus o aplaus.

Politické programy stran obou politiků se proti nastavení inkluze ohrazují. KSČM nekonkrétně, ODS navrhuje, aby si školy mohly mezi dětmi vybírat.

Valachová: Děti s poruchami nepřišly z lesů



To popudilo Štechovu předchůdkyni Kateřinu Valachovou (ČSSD). „Neruší se, skutečně ne. Klaus mladší nemá pravdu, žádný vzdělávací program tam nebyl. Byla jen příloha. Udělala jsem velkou chybu. Mohla jsem jako Klaus junior pořád opakovat, co vás žere, ale já jsem pracovala,“ zvýšila hlas Valachová.

Podle ní je sice možné, že by se celá novela zákona o inkluzi zrušila, nic by se tím ale nezměnilo. „Ty děti by tam byly i tak, jen byste k nim nedostali podporu. Víte, že ty děti mají většinou poruchy učení a chování a zaznamenali jsme jich o 12 tisíc víc. Ale ty nepřišly do škol odněkud z lesů. Ony tam byly a vy jste je museli učit,“ řekla důrazně.

Podle ní byly i v minulosti speciální školy určeny výhradně pro děti se sníženým intelektem.

„Bez ohledu na ty frenetické potlesky vám chci poděkovat, že tam pracujete,“ řekla a doporučila kantorům v publiku, aby si dali ve sborovně kávu a popřemýšleli o politicky líbivých řečech.

Poslední slovo měl Klaus. „Rád bych žil ve svobodné zemi, kde mohou lidé svobodně mluvit a svobodně tleskat,“ odtušil.

Štech ohlásil konec v politice

Štech si ještě před zahájením debaty postěžoval, jak náročná je doba předvolební kampaně. „Jsem skomírající ministr v době předvolební. To je období, kdy se velice obtížně některé věci vyhodnocují,“ řekl Štech s tím, že se politici předhánějí s „pohádkovými sliby“ a novými nápady, jak školství změnit.

Podle něj by bylo nejlepší, kdyby v dalších čtyřech letech k žádné reformě nedošlo a spíše se nechaly vyhodnotit dosavadní kroky. To ale prý už nebude na něm. „Za dva měsíce se vrátím na akademickou půdu a budu se věnovat tomu, co dříve,“ ohlásil.

Právu potvrdil, že i ze zdravotních důvodů se nehodlá do politiky vrátit. „Maximálně v expertní roli,“ doplnil.