„Probrali jsme charakter práce ministra a priority, které bude muset zvládnout. Po tom rozhovoru bych vás chtěl informovat, že jsem se rozhodl vyhovět žádosti hnutí ANO. Jsem připraven navrhnout pana Pilného prezidentovi republiky,” prohlásil po schůzce Sobotka. Návrh prý na Hrad odešle v řádu několika hodin.

Premiér doufá, že změna povede k tomu, aby se v ČR respektovala pravidla a principy politické kultury. „Očekávám, že až se prezident republiky vrátí z cesty v Číně, tak odvolá současného ministra financí a jmenuje pana Pilného,” zdůraznil předseda vlády. Zeman se do Česka vrací v noci ze středy na čtvrtek.

Sobotka uvedl několik priorit, na které by se měl Pilný zaměřit. Jednou z nich je zajistit nestranné a nezávislé fungování finanční správy, další rychlá příprava státního rozpočtu na příští rok.

Premiér počítá s tím, že po jmenování nového šéfa státní kasy se vládní krize uklidní. Napjatá atmosféra ve Strakově akademii trvá už třetí týden.

Video

Záznam z TK premiéra Bohuslava Sobotky po setkání s kandidátem hnutí ANO na ministra financí poslancem Ivanem Pilným

Pilný: Nejsem závislý na Babišovi



„Udělám, co bude v mých silách,“ odpověděl Pilný ještě před příchodem do Strakovy akademie na dotaz, jak chce premiéra přesvědčit, že by byl dobrým šéfem státní kasy.

Zároveň odmítl spojenectví s Babišem. „Jak já jsem na Andreji Babišovi závislý? Nemám nic společného s Agrofertem, jsem členem hnutí ANO jako každý člen politické strany. To znamená závislý?“ prohlásil.

Pilný je třetím kandidátem, kterého Babiš navrhl premiérovi jako svého nástupce. Sobotka už dříve odmítl náměstkyni ministra financí pro daně Alenu Schillerovou a ministra životního prostředí Richarda Brabce. V rozhovoru Novinkám řekl, že má dvě podmínky, které musí nový ministr splňovat.

Nebudu navrhovat na ministerstvo financí nikoho jiného, než koho navrhne hnutí ANO Bohuslav Sobotka

„Chci, aby na ministerstvo financí šel někdo, kdo má odbornou způsobilost. Druhá podmínka – nechci, aby to byl někdo ze struktury Agrofertu,“ tvrdil minulý týden Sobotka.

Dodal, že respektuje fakt, že pokud Andrej Babiš odejde z ministerstva financí, tak by to mělo být hnutí ANO, které navrhne nového ministra. „Nebudu navrhovat na ministerstvo financí nikoho jiného, než koho navrhne hnutí ANO,“ dušoval se premiér.

Kandidát na ministra financí Ivan Pilný (ANO) přichází na schůzku s premiérem Bohuslavem Sobotkou na Úřad vlády.

FOTO: Kateřina Šulová, ČTK