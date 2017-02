V podnětu Babiš uvedl, že ČT v reportážích v rozporu se svým posláním veřejnoprávního média vylíčila skutečnost jednostranným, neobjektivním a nevyváženým způsobem, a to zjevně s cílem manipulovat veřejné mínění a dehonestovat jeho osobu.

„V reportáži Ministerské počty jsem navíc byl osočován ze spáchání údajného trestného činu zkrácení daně, a to na základě zjevně nepravdivých a účelově překroucených informací,“ píše Babiš.

Redaktoři porušili kodex, tvrdí šéf ANO

Ve stížnosti, kterou poslal 3. února, Babiš žádal, aby Rada ČT vyvodila ve vztahu k redaktorům pracovněprávní důsledky. O pět dní později však na Kavčí hory poslal doplnění podnětu, ve kterém už nic o hlavách redaktorů nepíše.

Ministr „pouze“ žádá, aby Rada rozhodla o tom, že odvysíláním reportáží byl porušen kodex ČT a redaktoři se dopustili porušení pracovní kázně.

„Standardně se to do stížností dává. Ale pan Babiš si uvědomuje, že to vyvolá vlnu kritiky. Rozhodl, že tam tu větu vynechá. Nemá v úmyslu nechávat někoho vyhodit,“ vysvětlovala Novinkám Babišova mluvčí Lucie Kubovičová.

Babiš pod palbou kritiky



Do Babiše se kvůli stížnosti obul premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) i opoziční ODS. „Miliardář Andrej Babiš žádá pracovněprávní postih novinářů, co si dovolili dávat nepříjemné otázky. Ještě, že ČT nepatří do Agrofertu, už by letěli,“ napsal si na Twitter premiér.

Místopředseda ODS Martin Kupka uvedl, že Babišův požadavek na „vyhazov“ nebo postih nepohodlných redaktorů je naprostá nehoráznost. „Pokud takto vystupuje vůči redaktorům ve svých vlastních novinách, respektive v novinách koncernu Agrofert, je to na pováženou, pokud chce něco takového zkoušet vůči veřejnoprávním médiím, je to zcela nepřijatelné,“ konstatoval Kupka.

Babiš koncem ledna označil redaktory ČT za zkorumpovanou pakáž. Důvodem jsou pořady 168 hodin a Reportéři ČT, v nichž se ho novináři ptali na nesrovnalosti v příjmech a nákup dluhopisů Agrofertu. Začátkem ledna se totiž objevily nejasnosti o Babišových příjmech, jedná se zhruba o 1,5 miliardy korun.