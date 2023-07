Zapomeňte na hodiny v posilovně. I pár minut lehčího cvičení dělá divy

Cvičení nemusí být rozhodně těžké. Čím obtížnější bude, o to hůře se ho budete držet a pravidelně ho dodržovat. Vsaďte tedy na mírnou náročnost podle vlastních představ.

A to tak, abyste zvýšili srdeční frekvenci a dýchání, ale i tak byli stále schopni mluvit.

Necvičím, nemám na to čas.

Když zvládnu jednou, dvakrát týdně, je to zázrak.

Několikrát týdně chodím do fitness centra.

Změňte to – pokud i vy máte sedavé zaměstnání, zkuste alespoň jednou za hodinu vstát a trochu se hýbat. Každou půlhodinu sezení proložte minimálně pětiminutovou procházkou. A k tomu přidejte denně 11 minut cvičení – lehkého, a pokud možno hned.

Zaměřte se na počátku opravdu jen na to, co vás baví – jděte na svižnou procházku, projeďte se na kole po okolí, vystřídejte se s přáteli na tenisovém utkání, proběhněte se… Může to být opravdu cokoli.