Záchrana dovolené u moře? Za novou „letní sádru“ si připlatíte, můžete se s ní ale koupat

Tzv. opencast vyvinuli v Jižní Koreji a v současnosti je dostupná ve třiadvaceti zdravotnických zařízení po celém Česku. Do konce prázdnin by k nim mělo přibýt dalších sedm. Jako první ji začali nabízet pacientům v Nemocnici Rudolfa a Stefanie v Benešově.

„Nahřeje se ve speciální troubě při 80 °C po dobu 10 minut a pak se přiloží na končetinu - není to nikterak nepříjemné, nepálí to - a vymodeluje tak, jak potřebujeme,“ popisuje primář benešovské ortopedie a traumatologie Jiří Beznoska.

„Žádná fixace podobného typu, která by byla takto pevná a mohlo se s ní plně do vody, zatím neexistovala. Předchůdce, takzvaná scotchcast, je také z plastu, ale bohužel je pod ní podkladová hmota. Je to uzavřená sádra a s ní do vody nelze, protože pod ní vznikají ekzémy a je to nepříjemné,“ doplňuje primář.