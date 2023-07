Jak můžete zachránit život dítěte při popálení

V tříminutovém videu, které shromáždilo přes dva miliony zhlédnutí, matka dvou dětí řekla: „Podělím se s vámi o něco, co vašemu dítěti zachrání život. Nedostatek znalostí lidí o tom, co dělat, když se dítě popálí, je udivující.“

NHS také zdůrazňuje, že děti do 10 let jsou vystaveny většímu riziku popálenin, a proto vyžadují okamžitou lékařskou pomoc.

Beki si je však jistá, že její rychlá reakce - ponoření syna pod studenou tekoucí vodu, je to, co ho před takovým postupem zachránilo. „Kdybych to neudělala, moje dítě by bylo pravděpodobně zjizvené - teď na sobě nemá ani znaménko spálení.“