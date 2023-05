Vizualizační techniky, které uleví přetížené mysli

Stačí si jen najít vhodné místo, kde nebudete pokud možno ničím a nikým rušeni. Je-li to možné, zavřete na chvíli oči a zaměřte se na dvě jednoduché vizualizační formy.

„Představte si prázdný balonek. Poté si představte, jak ho naplňujete tím, že do něj vyfouknete všechny své rušivé myšlenky a pocity. Nespěchejte, do balonu několikrát pořádně vydechněte. Pak ho ve své mysli zavažte a sledujte, jak i se všemi vašimi obavami mizí v dáli. A ve vás zůstávají jen pozitivní pocity a klid. Opakujte tak často, jak jen to půjde,“ popisuje jeden ze způsobů koučka Peggy Sealfonová, která na svých stránkách radí lidem, jak překonávat malé i velké životní výzvy.