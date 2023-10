Účinné způsoby, jak zmírnit vlastní podrážděnost

Negativní myšlenky v mnohém nepomáhají, u podrážděnosti to platí o to víc. Jakmile si všimnete, že začínáte přemýšlet o tom, jak moc se vám určitá situace nelíbí, nebo to, co někdo dělá či říká, zkuste toho nechat, případně myšlenky přeformulovat. A hlavně, zkuste nesoudit - to, že někdo něco dělá, neznamená, že je to špatně, i když vám se to nezdá.