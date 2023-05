Syndrom králičí nory aneb Proč lidé propadají konspiračním teoriím

Za vším vidí nějaké spiknutí, a pokud se jim to snaží kdokoliv vymluvit, nejsou schopni přijmout jejich názory. Naopak to u nich vybudí ještě silnější přesvědčení, že je jejich uvažování správné.

I z tohoto důvodu někteří odborníci začali v této souvislosti hovořit o syndromu králičí nory (díry) vycházející z části knihy Alenka v říši divů. V té Alenka vidí bílého králíka ve vestě s kapesními hodinkami, což ji zaujalo natolik, že samou zvědavostí vleze do jeho nory, aniž alespoň na chvilku zapochybovala o tom, jak se dostane ven. Králičí nora ale náhle začne prudce klesat dolů, což Alenka samou zahleděností do toho, jak neztratit králíka, ani nezaregistruje, dokud nezakopne a nezačne padat dolů do něčeho, co připomíná hlubokou studnu.