Recepty na netradiční snídaně pro školáky

Větší misku suché cizrny namočte přes noc do studené vody.

Na hummus odeberte 500 g studené cizrny (zbytek můžete použít do salátu, do polévky) a asi 80 ml vývaru. Cizrnu nasypejte do mixéru, přilijte vývar a olej, limetovou šťávu, přidejte tahini, koření a česnek. Dohladka rozmixujte, je-li směs hustá, přidejte po lžících vodu. Nakonec hummus v misce přelijte olejem, aby neoschl.