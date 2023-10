Procházky v tichu a jejich vliv na zdraví

Procházet se v přírodě a užívat si klidnou procházku se zdá být jako logický nápad, pokud chceme uniknout alespoň na chvíli z ruchu velkoměsta, odpočinout si od práce, starostí atd. Řada lidí to dělá, ale ne vždy tak, jak by měli či mohli.

Na výhody „tichých procházek“, tedy nejen v přírodě, ale i bez sluchátek a poslouchání hudby či podcastů, což je hlavně mezi mladými lidmi poměrně automatická činnost, kamkoli jdou, upozornila mladá tiktokerka Mady Maio. Jí samotné to prý umožnilo opravdu svobodně myslet.

Jak dodává, zhruba po půlhodině tiché chůze a koncentrace jen na sebe a přírodu okolo nastalo to, o co se již nějakou dobu snažila – mozková mlha, tedy duševní únava a vyčerpanost, se vytratila. Sama pak začala na svém profilu nabádat všechny mladé lidi, aby to také vyzkoušeli. Protože jak dodala, poslouchání hudby či podcastů je fajn, ale neposkytuje prostor pro nové nápady a dokonalé uvolnění.