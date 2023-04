Proč je lepší spát naostro

Jak uvádějí odborníci nejen na zdraví, ale i fitness a krásu, je rozhodně nejlepší, pokud budete v noci uléhat do postele, tak jak jste přišli na svět, tedy nazí, uvádí server Shape .

„Pokud budete mít intimní partie neustále zakryté – zvláště látkou, která neabsorbuje vlhkost ani ji neodvádí –, bude se vlhkost shromažďovat, a to není dobře,“ má jasno doktorka Alyssa Dwecková (spoluautorka knihy V is for vagina).