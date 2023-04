Příznaky, které mohou signalizovat selhávání srdce

Pokud se zadýcháváte při sportu či po výběhu do šestého patra, pak je velká pravděpodobnost, že se jedná o naprosto přirozenou věc, která vám dá maximálně informaci o vaší fyzické kondičce. Jakmile se ale začnete zadýchávat při běžných aktivitách např. při procházce v mírném tempu, při pomalém výstupu do schodů, vysávání či při čemkoliv jiném, co vám do té doby nečinilo potíže, pak byste měli zbystřit a ideálně raději navštívit lékaře.