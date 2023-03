Když srdce není v pořádku. Symptomy, které podle kardiologa nesmíme přehlížet

Že zdraví svého srdce berou lidé na lehkou váhu, dokládají i slova kardiologa Ameeta Bakhaiho z nemocnice Spire Bushey v Londýně, podle kterého velké množství lidí často ignoruje příznaky, dokud už není příliš pozdě na to vše vyřešit bez problémů.

Jak uvádí, za předpokladu, že nemá člověk žádné jiné zdravotní potíže, by měl být se zdravým srdcem schopen vyběhnout alespoň dvě patra schodů, rychleji vstát bez závratí nebo třeba zadržet dech na 20 sekund. Bohužel ale například zmíněné závratě nebo také třeba otoky nohou lidé často považují za problémy spojené s něčím jiným, se začínajícími potížemi se srdcem si je málokdy dají do souvislosti.

„Mezi příznaky, že vaše srdce volá o pomoc, patří například i pocit tíhy v paži při námaze, dušnost při chůzi do schodů, stejně tak zrychlený tep. Pozor je třeba dávat i na potíže s ohýbáním či vstáváním, ty mohou značit, že se vaše srdce neadaptuje na vaši polohu či pozici nebo zadržuje v těle tekutinu,“ cituje jeho vyjádření server Daily Mail .

„Srdeční potíže se často progresivně zhoršují. Jednoho dne tak zjistíte, že máte složitější problém – který by ale nemusel nastat, kdyby nebyly ignorovány prvotní příznaky,“ varuje odborník. Péče o srdce je podle něj zásadní a měla by být vždy prioritou.

Jak vyplynulo z průzkumu mezi 2000 lidmi, zhruba polovina z nich někdy pociťovala některé z uvedených příznaků. Podle přiznání přitom celých 54 procent z nich ani nenapadlo, že by mohlo jít o problémy spojené se srdcem.

Navzdory špatné informovanosti o možných příznacích srdečních potíží celých 68 procent zúčastněných potvrdilo, že zdraví srdce je pro ně „velmi důležité“. U lidí starších 65 let to bylo dokonce 80 procent.

Podle Roba Hobsona, odborníka na sportovní výživu ve společnosti Healthspan, to jasně ukazuje na rozšířený rozpor mezi tím, co lidé říkají o svém zdraví a co přesně pro něj dělají.