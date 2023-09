Potraviny, které zvyšují hladinu estrogenu

Hladinu estrogenu může zlepšit i sušené ovoce, jako například datle, švestky či meruňky. Lze je využít jako součást zdravé svačiny, do snídaňové kaše, smoothie či při pečení.

Drobná lněná semínka jsou další potravinou s vysokým množstvím látek s estrogenními účinky na organismus. Je to dáno tzv. lignany, skupinou chemických látek s fenolickými účinky, které patří k nejrozšířenějším metabolitům v tělech rostlin, kde zajišťují ochranu proti patogenům nebo se účastní kontroly růstu rostlin.

Stačí lžička ideálně drceného lněného semínka denně přidaného do jogurtu, ovocného smoothie či kaše apod.

Fazole (různých druhů) obsahují ve větším množství tzv. kumestany a pak také isoflavony, což jsou sloučeniny řadící se též do skupiny fytoestrogenů.

Hladinu estrogenu v krvi ale mohou zvýšit i další luštěniny, např. cizrna. Navíc obsahují i vysoké množství bílkovin, tudíž mohou v jídelníčku nahradit i z tohoto důvodu maso. Ne náhodou různé zdroje upozorňují na to, že strava bohatá na maso je spjatá s horším hormonálním zdravím.

Potvrdila to i studie publikovaná v The Journal Nutrition. Vědci ve svých testech kontrolovali konzumaci 50 g sezamových semínek na ženách po menopauze, a to po dobu 5 týdnů. Z jejich závěrů jasně vyplynulo, že sezamová semínka mají antioxidační účinky, zlepšují hladinu krevních lipidů a stav pohlavních hormonů.