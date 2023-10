Populární diety, u kterých čas prokázal, že zdraví neprospívají

Za touto dietou stál kardiolog Robert C. Atkins, který v 60. letech předpokládal, že sacharidy jsou hlavními viníky zdravotních problémů lidí a jejich přibírání na váze. Díky svému přesvědčení tak vytvořil dietní plán, který se zaměřuje na omezení sacharidů ve stravě a místo toho na preferenci potravin bohatých na bílkoviny a tuky.

Omezení příjmu sacharidů může vést ke ketóze. Děje se tak v okamžiku, kdy tělo nedostává dostatek energie, kterou by přeměnilo na cukr. V reakci na to tělo rozloží uložený tuk a v těle se začnou hromadit ketony. Mnozí lidé to pocítí tak, že se u nich objeví nevolnost nebo zápach z úst.