Nevnímám se ohroženě, říká lékařka, která ošetřuje lidi bez domova

„Začali jsme chodit do Armády spásy do křesťanského shromáždění, kde jsme poté už zakotvili. Během toho mě národní velitel Armády spásy pozval, zda bych se nechtěla přijít podívat, shodou okolností přímo sem do centra Bohuslava Bureše, a pomáhat jako studentka místní zdravotní sestřičce,“ uvedla naše povídání lékařka a důstojnice.