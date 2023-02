Pražské noclehárny jsou přeplněné. Bezdomovcům vyčleňují alespoň židle

Podle Modlitbové ale každý, kdo projeví zájem, místo pod střechou najde. „Děláme všechno pro to, abychom kapacity měli. Zatím nám dostačují a je to i díky tomu, že v zimním období spolupracujeme jak s hlavním městem Prahou, tak s ostatními pražskými organizacemi, které pomáhají lidem bez domova. Navzájem se koordinujeme a pokud někde není místo, tak děláme všechno pro to, abychom toho klienta nebo klientku poslali do jiné služby,“ sdělila.