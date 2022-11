Na sklonku života lidé často bilancují, podívejte se s námi, čeho nejvíce litují

V době dospívání vidíme mnoho věcí růžově, vše máme před sebou, konec života je v nedohlednu. S přibývajícím věkem pak máme tendenci hodnotit, co bychom chtěli ještě dokázat, co je podstatné, potřebné.

A čím více se blíží produktivní věk své vrcholné hranici, o to více litujeme, že jsme nedokázali vše, co jsme chtěli či mohli. Ve chvílích, kdy čelíme nevyhnutelnému, pak vše hodnotíme jako celek.

Své zkušenosti začala sepisovat nejprve do blogu, díky jeho popularitě pak vydala i knihu s názvem Čeho před smrtí nejvíce litujeme, která se stala celosvětovým hitem a byla přeložena do mnoha jazyků.

„Toto se projevilo jako nejčastější lítost umírajících lidí. Je to něco, co by si měl vzít k srdci každý rodič, protože jsou to právě oni, kvůli kterým mnozí lidé žijí jiný život, než by sami chtěli,“ tvrdí Wareová pro server Yourtango.