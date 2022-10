Dušičky mohou být způsob, jak se vyrovnat se smrtí a uctít památku zemřelých

Zapalování svíček a pozorování světel na hřbitově má pro děti do jisté míry přitažlivou moc. To nabízí skvělou příležitost i pro dospělé, aby mohli s dětmi otevřít téma smrti v kontextu rodiny a zavzpomínat.

Větší děti může bavit vyrábět výzdobu na hrob, menší mohou namalovat obrázek, který následně vložíme do kolumbária. „Obrázek můžeme také spálit na ohništi a představovat si, že dým, který se vznáší do nebe, míří za daným zemřelým,“ dává nevšední tip terapeutka Barbora Racková.

„Je to současně čas, kdy se staráme o hroby a zdobíme je. Což je vlastně způsob, jak pro zemřelého symbolicky ještě něco udělat. Je to také vzpomínka na to, že přestože zemřel, žije dál v našich srdcích. Tento svátek a s ním spojené rituály mohou pomáhat dále včleňovat tuto těžkou událost do našeho dalšího života tak, abychom nemuseli dělat tlusté čáry na dobu před a po smrti, ale abychom tuto těžkou událost zvládli dobře integrovat do našeho života,“ upozorňuje Barbora Racková.