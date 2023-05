Jaké jsou příznaky předčasné menopauzy

U většiny se tak děje v průměrném věku 52 let, tvrdí Stephanie Faubionová, ředitelka Mayo Clinic Center for Women’s Health. Celkově je však normální věkové rozmezí od 45 let výše. V některých případech ale začíná menopauza v mladším věku - a to může být problém. Podle Faubionové 5 až 7 % žen prodělá časnou menopauzu, zatímco 1 až 2 % zažívají takzvanou předčasnou menopauzu v ještě dřívější fázi života.