Jak se zbavit nadýmání během menstruace

„Když jsou hladiny estrogenu vyšší, naše těla mají tendenci zadržovat vodu. Hladina progesteronu zase souvisí s trávením, přičemž pomalejší trávení vede k problémům s nadýmáním,“ vysvětluje Meggie Smithová, gynekoložka a odbornice na reprodukční endokrinologii a neplodnost na University of Southern California.

„V případě, že navíc trpíte zavodněním organismu, zahrňte do své stravy přírodní diuretika, jako jsou celer, okurka, meloun, citronová šťáva, česnek či zázvor,“ říká gynekoložka Sherry Rossová pro Women´s Health.

Ačkoliv je cvičení často to poslední, na co máte během menstruace chuť, odborníci tvrdí, že zvýšení srdeční frekvence je jedním z nejlepších způsobů, jak zmírnit příznaky PMS – včetně nadýmání.

„Lidé, kteří žijí více sedavým způsobem života, mají tendenci mít pomalejší trávicí systém. Sportování navíc pomáhá s pravidelným vyprazdňováním a snižuje riziko zácpy. Při menstruaci je ideální zařadit lehčí obdobu tréninku, jako je jóga či plavání. Naopak vysoce intenzivní cvičení by vám mohlo uškodit,“ vysvětluje Rossová.

Pokud se cítíte nafouknuté, může se zdát jako dobrý nápad zakomponovat do své stravy co nejvíce potravin s vysokým obsahem vlákniny, jako je ovoce a zelenina, abyste rozhýbaly svůj trávicí trakt. To se ale může obrátit proti vám.