Jak lépe hospodařit se svým časem

Naučit se efektivně hospodařit se svým časem je běh na dlouhou trať, přesto to ale za to stojí. Jedině tak naleznete rovnováhu mezi povinnostmi a aktivitami, které vás baví, a lépe tak budete fungovat nejen v zaměstnání, ale i v dalších oblastech života. Zároveň velmi významně snížíte stresovou zátěž .

Právě tyto věci způsobují neustálé rozptýlení (neustálá kontrola zpráv či sociálních sítí), prokrastinaci (odkládání důležitých úkolů kvůli surfování na internetu, hraní her či sledování videí apod.), špatné soustředění a malou produktivitu (přeskakování z jedné aplikace do druhé, neustálé sledování oznámení apod.), ztrácení času, aniž by si to lidé uvědomili (z minuty se velmi snadno stanou hodiny).

Když do svého každodenního plánu zahrnete i to, co vás baví, zvýší to vaši motivaci a odhodlání k plnění ostatních úkolů. Dělání věcí, které vás baví, zlepšuje soustředění a produktivitu, zároveň to podporuje harmonii mezi prací a volným časem, což znamená, že se cítíte spokojeně a uvolněně.