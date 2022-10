Udržujete pořádek, nebo zvládáte chaos?

Lepší spánek. Lidé, kteří si každé ráno ustelou, se vyspí o 19 % lépe než ti, co jen vylezou z postele. Ve výzkumu americké organizace National Sleep Foundation také 75 % respondentů uvedlo, že nejraději spí v čerstvě povlečené posteli, a to prostě proto, že cítí větší pocit pohodlí.

Nepořádek může přispívat k depresi. Např. studie publikovaná v americkém časopise Personality and Social Psychology Bulletin zjistila, že ženy, které popsaly svůj obytný prostor jako binec, kde se toho musí hodně dodělat, byly náchylnější k únavě a depresi. Ze studie ale nevyplývá, co je příčina a co následek.