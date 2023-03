Co pomáhá, aby alergici na jaře tolik netrpěli

„Pocit, že se dusí, bývá u alergika, respektive astmatika vyvolán nikoli tím, že by průdušky byly uzavřené a člověk se nemohl nadechnout. Průdušky jsou otokem zúžené, takže když vydechujeme, jde to pomaleji a nevydechneme veškerý objem vydýchaného vzduchu. A protože ho část v plicích zůstane, tak i když se nadechneme čerstvého vzduchu, nevejde se do plic všechno. Je nám to nepříjemné, začneme propadat panice, dýcháme zrychleně a vyprazdňování plic se ještě zhorší,“ varuje alergolog a imunolog Klubal.