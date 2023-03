Arašídy dejte dětem už ve čtyřech měsících, předejde se alergii, radí vědci

Počet lidí trpících alergickými reakcemi na arašídy se v posledních desetiletích ztrojnásobil a v závažných případech mohou být následky smrtelné, upozornil Daily Mail. Nyní je touto intolerancí postiženo přibližně jedno dítě z 50.

Britští vědci však objevili tzv. okno příležitosti, a to ve věku od čtyř do šesti měsíců, což je podle nich nejlepší čas na seznámení dětí s těmito ořechy. Aplikací tohoto zjištění do praxe by se podle nich mohl výskyt alergie na arašídy snížit až o 77 procent. Kdyby se arašídy zahrnuly do stravy v jednom roce věku, výskyt by snížil jen o 33 procent, zjistili odborníci.

Děti s vyšším rizikem rozvoje alergie – například pokud již mají ekzém – by měly dostat arašídy ještě dříve než ve čtyřech měsících, dodali.

Odborníci přitom doporučují, aby se nemléčné příkrmy začaly dětem podávat nejdříve od 4. měsíce.

Žena se silnou alergií na buráky cupuje aerolinky. Nebraly ohled na její hendikep Cestování

Tým z King's College London a University of Southampton uvedl, že většina alergií na arašídy se vyvinula v době, kdy dítě dosáhne prvního roku života. Vycházeli z dat Inquiring About Tolerance (EAT) a Learning Early About Peanut Allergy (LEAP). Studie Leap zahrnovala 640 dětí považovaných za vysoce rizikové z hlediska rozvoje alergie na arašídy a zkoumala brzké zavedení arašídových produktů. V rámci projektu Eat bylo v Anglii a Walesu zkoumáno více než 1300 tříměsíčních miminek. Několik let byly děti sledovány při zavádění šesti alergenních potravin – mléka, arašídů, sezamu, ryb, vajec a pšenice.

Třikrát týdně vrchovatou lžičku

Profesor Gideon Lack z King's College London a Guy's and St Thomas' NHS Foundation Trust řekl, že přínosy zavádění arašídových produktů do stravy dětí se s přibývajícím věkem snižují. „Odráží to zkušenosti z Izraele, kde jsou arašídové produkty běžně zaváděny v rané fázi kojenecké stravy a alergie na arašídy je vzácná,“ vysvětlil.

Pediatrická dietoložka Mary Feeney z King's College London doporučila dávat dětem vrchovatou lžičku arašídového másla třikrát týdně. Varovala, že kojencům nebo předškolním dětem by se nikdy neměly dávat celé nebo nasekané ořechy, protože u nich hrozí riziko udušení. „A děti by měly být vývojově připraveny začít s pevnou stravou, když budou zaváděny arašídové produkty,“ dodala.