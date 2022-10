Čím více snahy, tím menší úspěch aneb Jak docílit lepšího spánku

„Ovšem nemyslet a nesnažit se přivolat spánek, když jste vyčerpaní, je extrémně těžké. Proto klientům radím, aby místo toho přesunuli svou pozornost jinam,“ uvádí pro server The Guardian spánková koučka Camilla Stoddartová.

Pokud vás trápí nespavost, je reálné, že změny se nedostaví ze dne na den. Proto se místo každovečerní snahy usnout v danou hodinu zaměřte na věci, které vám pomohou zlepšit spánek do budoucna.

„Chcete-li si vylepšit svůj spánek, zpomalte vědomě takto svůj dech alespoň na deset minut denně (nadechujte se zhruba pět sekund a vydechujte zhruba sedm). Dělejte to v klidu a pohodlí, soustřeďte se na každý nádech. Dobře to funguje třeba i při sledování televize nebo při věšení prádla. Nedělejte to ale těsně před spaním, protože i některé relaxační techniky mohou mít ve výsledku opačný účinek, než je relaxace,“ uvádí.